Bremen : Ungewöhnliche Schleusenpassage für Kreuzfahrtschiff

Wie schleust man ein 315 Meter langes Schiff durch eine um zehn Meter kürzere Schleuse? Indem man die Tore an beiden Enden zugleich öffnet. Und mit einer solchen sogenannten Dockschleusung hat das Tui-Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 1“ am Mittwoch den Kaiserhafen in Bremerhaven verlassen. Bei dem ungewöhnlichen Manöver waren Passagiere an Bord, wie der Hafenbetreiber Bremenports mitteilte.

Vergangene Woche hatte ein defekter Stabilisator das Auslaufen der „Mein Schiff 1“ zu einer Norwegen-Kreuzfahrt verhindert. Das Schiff wurde am Samstag ebenfalls mit einer Dockschleusung in den Kaiserhafen geschleppt. Dort wurde es von der Lloyd-Werft repariert, die derzeit insolvent ist und verkauft werden soll. Bei den Dockschleusungen muss ein kurze...

