Anzeige: Kerkamm Camping : Unabhängig reisen: Frühlingsaktionen bei Kerkamm Camping in Elmshorn

Frühlingsaktionen und Angebote für Camper und Caravanfreunde von Freitag, 20. März, bis Freitag, 27. März.

Avatar_shz von Marianne Meißner

14. März 2020, 00:01 Uhr

Elmshorn | Unabhängig sein, einfach dort bleiben, wo es schön ist und sich keine Gedanken über eine Unterkunft machen – das und noch viel mehr bietet ein Urlaub im Wohnmobil. Das weiß auch die Firma Kerkamm Camping Caravan Freizeit. Zum Start in die neue Saison hat das Team um Inhaber Sven Stade viele Aktionen und Angebote geschnürt.

Über Kerkamm Camping Caravan Freizeit

Bei Kerkamm Camping Caravan Freizeit in Elmshorn ist jeder, der sich nach individuellen Reiseerlebnissen, Erholung und Freiheit sehnt, genau richtig. Auf einer Ausstellungs- und Verkaufsfläche von insgesamt 10.000 Quadratmetern gibt es alles, was das Camper-Herz erfreut. Über 200 Fahrzeuge sind auf dem Areal zu sehen – vom Wohnwagen, Kastenwagen, Reisemobilen bis hin zum Bimobil-Fernreisecamper. Verkauft werden Fahrzeuge von Hymer, Eriba, Carado, Pössl, RoadCar, Hobby und Bimobil.

Unsere Experten beraten vom Dachzelt über die klassischen Camper bis zum Bimobil, da ist für jeden was dabei. Sven Stade, Inhaber von Kerkamm Camping Caravan Freizeit

Kerkamm Camping Caravan Freizeit

Neueste Fahrzeuge, Zubehör und Mietmodelle auf 10.000 Quadratmetern

Immer beliebter werden Camper Vans und Urban Vehicle. Von Letzteren, bei denen der tägliche Nutzen als PKW dominiert, ist jetzt auch der Crosscamp Life neu im Programm. „Wir stellen den 4,95 Meter langen Crosscamp Life auf Basis des Opel Zafira vor“, sagt Stade.

Ein zweites großes Thema ist bei Kerkamm die Rent-Easy-Mietflotte. Wer gern mit dem Reisemobil unterwegs sein will, aber kein eigenes Fahrzeug anschaffen möchte, kann aus den über 50 Mietfahrzeugen aktuelle Modelle wählen. In diesem Bereich wurde in den vergangenen Jahren kräftig aufgestockt.

Die Fahrzeuge unserer Mietflotte sind immer auf dem neuesten Stand. Zudem bieten wir die Halbjahresmodelle im Saisonabverkauf zu Spitzenpreisen an. Sven Stade, Inhaber von Kerkamm Camping Caravan Freizeit

Kerkamm Camping Caravan Freizeit

Besonders viel Wert wird auf den Service gelegt. Das zuverlässige Team in der hauseigenen Meisterwerkstatt bietet Einbauten und Serviceleistungen wie Inspektionen, Garantieservice, Gasprüfungen oder Tüv für Wohnwagen und Wohnmobile an. Und im Shop finden Camping- und Outdoorfreunde alles, was das Herz begehrt. Auch bei Ausbauprojekten hilft das Team gern.

Frühlingsaktionen und Angebote

Wie üblich zum Saisonauftakt erwartet Kerkamm-Besucher eine große Auswahl an Fahrzeugen mit interessanten Angeboten für Kurzentschlossene, eine kompetente Beratung, ein umfangreicher Service rund ums Wohnmobil, sowie im Aktionszeitraum interessante Rabattaktionen im Zubehörshop. Dort wird z.B. pauschal zehn Prozent Preisnachlass auf nicht reduzierte Shop-Lagerware gewährt. Ausgenommen davon sind Bücher, Elektroartikel und Gasfüllungen.

Beim Kauf von Lagerfahrzeugen gibt es im Aktionszeitraum interessante Frühlings-Top-Deals. Sven Stade, Inhaber von Kerkamm Camping Caravan Freizeit

Kerkamm Camping Caravan Freizeit

Absage Vortrags-Rahmenprogramm

„Leider kann unsere beliebte Frühlingsmesse mit Vorträgen und umfangreichem Rahmenprogramm dieses Jahr wegen der Corona-Problematik nicht wie gewohnt stattfinden“, bedauert Stade. Insbesondere die Veranstaltungen rund um das Traumtouren-Kino von und mit Weltreiseprofi Konstantin Abert musste das Kerkamm-Team absagen. Doch es gibt ein Trostpflaster: „Angebote und Aktionen bleiben natürlich bestehen. Als kleine Wiedergutmachung verlängern wir den Gültigkeitszeitraum der Angebote und Aktionen bis zum 27.03.2020. Zudem sind die Angebote während des Aktionszeitraums auch per Mail oder Telefon bestellbar“, so der Inhaber.

Aktionstage 2020 bei Kerkamm Camping – alle Infos auf einen Blick