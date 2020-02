Anzeige: Ostsee Resort Damp : Über 400 Zimmer: Erstes Wikinger-Themenhotel Deutschlands eröffnet in Damp

Nach umfangreicher Sanierung feiert das „Ostseehotel Midgard“ am 15. Mai 2020 Neueröffnung. Jetzt rechtzeitig buchen.

06. Februar 2020, 00:01 Uhr

Damp | Midgard – die fantastische Welt der Menschen, Heimat der Wikinger. Strahlender Ort unter der schützenden Krone des Weltenbaumes Yggdrasil, fast vergessen von der modernen Zeit. Bis jetzt...

Hotelaufenthalt wird zur Reise der Wikinger

Schon bald ist der Moment gekommen, an dem Midgard wieder das Zentrum allen Lebens wird und Anziehungspunkt für Menschen aus allen Teilen der Welt. Reisende, Entdecker, Erholungssuchende, Familien – sie alle werden in eine neue, ihnen noch unbekannte Welt eintauchen: in die Welt von Midgard, die Welt der Wikinger.

Erstes Wikinger-Themenhotel Deutschlands

Im Frühjahr eröffnet im Ostsee Resort Damp zwischen Flensburg und Kiel das erste Wikinger-Themenhotel Deutschlands: Nach knapp siebenmonatiger Sanierung feiert das „Ostseehotel Midgard“ am 15. Mai 2020 seine Wiedereröffnung.

Schon mit dem ersten Schritt ins Midgard beginnt das Wikinger-Abenteuer. Unter dem Weltenbaum befindet sich das Dorf und der Dorfplatz, auch die Schenke „Havna“ für durstige Reisende ist schnell zu finden. Doch dies ist erst der Beginn der Reise durch Midgard. Die Fahrten und Spuren der Wikinger sind vielerorts zu entdecken und laden dazu ein, ihnen zu folgen. Hinauf in ferne Länder und durch stürmische See an spannende Orte. Jeder Gang birgt ein neues Erlebnis.

Meilenstein in der Geschichte des Ferienresorts

Wir freuen uns, nach der Sanierung eine neue Ära einzuläuten und unseren Gästen ein neues und modernes Haus zu präsentieren. Äußerlich bleiben wir der Damper Skyline treu, im Inneren ändert sich alles: Das Hotel wird zum Wikinger-Themenhotel mit einer Lobby im Wikingerdorf-Stil. Birk Heinrich, Geschäftsführer des Ostsee Resorts Damp

Da jede Entdeckungsreise, so faszinierend sie auch sein mag, eine wohlverdiente Pause benötigt, finden sich Zimmer unterschiedlichster Art – ob für den einzelnen Reisenden bis hin zur Stätte für die ganze Familie. Und selbst auf den Zimmern ist der Zauber der Wikinger zu spüren. Denn was viele nicht wissen: Auch Wikinger lieben es komfortabel.

Gut gebettet und mit vielen wunderbaren Eindrücken im Kopf geht es zur Nachtruhe. Denn schließlich wartet bereits der nächste aufregende Tag im Midgard – der Welt der Wikinger.

Mit diesem Angebot das Ostseehotel Midgard einfach kennenlernen:

Zwei Übernachtungen im renovierten Doppelzimmer Komfort ab 69,50 Euro pro Person: 2 Übernachtungen

Tägliches Frühstücksbuffet

Ein Abendessen

Ein Gutschein pro Person für einen Drink in der Hotelbar Havna oder der Gin- und Cocktailbar Hammaburg

Eine Führung durch das Wikinger-Resort (nach Verfügbarkeit)

Freier Eintritt in die Freizeit- und Erlebniswelt

Traumlage mit Sandstrand, blauem Meer und ganz viel Grün

Das Ostseehotel Midgard hat mehr als 400 exklusive Zimmer und Familiensuiten, jedes davon frisch renoviert, modern und mit höchstem Komfort ausgestattet. Dazu kommen sechs Maisonettesuiten und zwei Panoramazimmer in der zehnten Etage mit Blick auf die Ostsee und umgebende Wiesen und Felder.

Die außergewöhnliche Lage direkt an der Ostseeküste mit feinem Sandstrand inmitten der Natur macht das einzige Wikinger-Resort Europas hoch im Norden Deutschlands so einzigartig.