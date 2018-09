Maximal 18 Grad : Trotz Sommerwetter keine Badetemperaturen in Deutschland

Wer sich nach angenehmen Badetemperaturen sehnt, muss mindestens ans Mittelmeer fahren. Die deutschen Küstengewässer haben sich nämlich trotz warmen Wetters schon deutlich abgekühlt.

von dpa

20. September 2018, 15:38 Uhr

Auch wenn das Wetter in Deutschland noch sommerlich ist - Nord- und Ostsee laden eher nicht mehr zum Baden ein. Auf maximal 18 Grad kommt das Wasser an den deutschen Küsten in dieser Woche, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Für Badeurlaub eignet sich das Mittelmeer dagegen noch bestens: Urlauber können bei 26 Grad Wassertemperatur auf Mallorca planschen. In Antalya hat das Meer sogar 29 Grad. Wärmer wird das Rote Meer in Ägypten auch nicht.

Wassertemperaturen in Deutschland: Nordseeküste 18 Ostseeküste 17-18 Helgoland 18 List/Sylt 18 Norderney 18 Fehmarn 17 Rügen 18 Usedom 18 Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 17-22 Algarve-Küste 22 Azoren 24 Kanarische Inseln 23-24 Französische Mittelmeerküste 23-25 Östliches Mittelmeer 26-29 Westliches Mittelmeer 23-27 Adria 23-26 Schwarzes Meer 22-26 Madeira 23 Ägäis 24-26 Zypern 28-29 Antalya 29 Korfu 26 Tunis 27 Mallorca 26 Valencia 26 Biarritz 22 Rimini 25 Las Palmas 23