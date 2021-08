Anzeige: Oltmann & Bengsch : Sylt-Unterkünfte mit Wohlfühlfaktor und Rundumservice

Die Vermietungsagentur und Immobilienmakler Oltmann & Bengsch bietet Urlaubern wie Eigentümern einen persönlichen und unkomplizierten Service.

30. August 2021, 00:01 Uhr

Sylt | Urlaub zwischen List und Hörnum – für viele Deutsche ist eine Reise nach Sylt das Highlight des Jahres. Es gibt vieles, was einem diese wertvollen Tage versüßen kann, aber wenig hat wohl so viel Einfluss wie die Qualität der Unterkunft. Umso wichtiger, diese über eine vertrauensvolle Adresse zu buchen – wie etwa über Oltmann & Bengsch.

Inhaber Marty Oltmann wohnt seit seinem ersten Lebensjahr auf Sylt und ist vom Fach: In Hörnum aufgewachsen, machte er nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Bürokaufmann im touristischen Bereich und hängte danach noch ein Marketing-Studium in Kiel dran. Die Gründung seines Unternehmens erfolgte 2015, zunächst ausschließlich als Maklerunternehmen. Schnell spezialisierten sich Marty Oltmann und sein Mitinhaber Carsten Bengsch zusätzlich auch auf die Vermietung von Ferienwohnungen und -häusern. Viele der Objekte finden sich in Westerland, Rantum und Hörnum, aber das Unternehmen ist grundsätzlich auf der ganzen Insel vertreten, sodass jeder Urlauber eine passende Immobilie finden kann. Auch die Schlüsselübergabe wird den Gästen leicht gemacht, denn abgeholt werden können die Schlüssel für die Unterkünfte nicht nur im Hauptbüro in Hörnum, sondern auch in Westerland.

Damit ihre Gäste sich bereits vor der Anreise ein Bild von ihrer Ferienunterkunft machen können, präsentieren Oltmann & Bengsch die Wohnungen mit professionellen Fotos und 3D-Rundgängen. In Westerland mitten im bunten Treiben sein oder in Hörnum den Blick über das Meer rüber zur Nachbarinsel Föhr genießen? Eine schnuckelige Ein-Zimmer-Wohnung oder doch lieber ein weitläufiges, reetgedecktes Haus für den Urlaub mit der ganzen Familie? Dies und die ganze Bandbreite dazwischen finden Urlauber bei Oltmann & Bengsch. Die Unterkünfte sind nicht nur über die Website der Agentur buchbar, sondern auch über sämtliche wichtigen Online-Portale wie etwa AirBnB, Booking.com, traum-ferienwohnungen.de, sylt.de und viele mehr. Durch ihr intelligentes Buchungssystem erreichen Oltmann & Bengsch eine hohe Buchungsauslastung in ihren Unterkünften.

Für Eigentümer bieten Oltmann und Bengsch die Option, einzelne Services zu buchen, wie etwa nur die Übernahme der Buchungen, oder aber das Full-Service-Paket samt Schlüsselübergabe, Reinigungsabwicklung und kleinen Hausmeistertätigkeiten. Bei dieser Option muss sich der Eigentümer um nichts mehr kümmern – auch außerplanmäßige Services sind inbegriffen, wie Marty Oltmann betont: „Wenn Ihnen ein Toaster in der Wohnung kaputt geht, organisieren wir auch einen neuen und stellen den da rein.“ Dies ist für Oltmann und Bengsch ein selbstverständlicher Bestandteil ihrer Leistungen und ein Zeichen dafür, dass sie sich Zeit nehmen für Ihre Kunden.

Unsere Kunden sind für uns nicht nur eine Zahl im System wie bei vielen anderen, größeren Unternehmen. Wir mögen den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden und viele kommen auch gerne mal auf einen Kaffee vorbei. Marty Oltmann, Inhaber Oltmann & Bengsch

Zudem erhält jeder Gast in einer Ferienwohnung des Unternehmens ein kleines Begrüßungspaket, sodass man sich in der Unterkunft direkt willkommen geheißen fühlt. So kann der Sylt-Urlaub beginnen! Auch wer dauerhaft eine Immobilie auf Sylt sucht wird bei Oltmann & Bengsch fündig. Das Team des Immobilienmaklers freut sich auf Ihren Suchauftrag!