Anzeige : Sommer am „LieblingsORD“: sieben Gründe für den Urlaub im Ostsee Resort Damp

Der „LieblingsORD“ an Schleswig-Holsteins Küste bietet alles, was das Urlaubsherz begehrt - Strand, Wellness, Action und Erholung. Warum Urlaub zwischen den Meeren am schönsten ist.

von shz.de

11. Januar 2019, 23:57 Uhr

Keine Frage, der Sommer 2018 ließ keine Wünsche übrig. Ob der Sommer 2019 auch so wird? „Die Glaskugel sagt ganz klar ja. Eine Garantie darauf kann man natürlich nicht geben, aber eine Sache dagegen ist sicher: Wer jetzt schon seinen Sommerurlaub bucht, kann einiges sparen. Dabei stellt das Ostsee Resort Damp für anstehende Sommerurlaube den idealen ORD dar“, sagt Marketingleiter Jörn Lederer. Warum? Ganz einfach: Damp hat alles, was zu einem perfekten Familienurlaub dazu gehört.

