Winterurlaub : Sieben Tipps für Schneeschuhwandern als Anfänger

Stille, Entschleunigung, die eigenen Spuren in den frischen Schnee treten: Das und viel mehr schätzen Schneeschuhwanderer an ihrem Sport. Doch wie geht man's an? Expertenratschläge für Anfänger.

Plötzlich muss man breitbeinig laufen wie einst Westernheld John Wayne, als sei er gerade vom Pferd gestiegen. Mit ungewohnter Auflagefläche von etwa 40 mal 20 Zentimetern unter den Schuhen. Man entfernt sich von Wegen und Pisten, tritt die eigene Spur in dicht verschneite Wälder und fühlt sich vollends im Einklang mit der Natur: Das ist das Schneeschu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.