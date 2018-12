Urlaub im Fichtelgebirge : Seilbahnen am Ochsenkopf werden neu gebaut

Wer den Ochsenkopf im Fichtelgebirge nicht zu Fuß erklimmen möchte, kommt auch mit der Seilbahn ans Ziel. Allerdings hat es in den letzen Jahren oft technische Probleme gegeben. Die Bahn soll nun modernisiert werden.

von dpa

24. Dezember 2018, 04:56 Uhr

Die in die Jahre gekommenen Seilbahnen am Ochsenkopf im Fichtelgebirge sollen erneuert werden. Gondeln mit Platz für bis zu zehn Menschen sollen die alten überdachten Sessel mit Platz für zwei Fahrgäste ersetzen, so Michael Benz, Sprecher des Landratsamts Bayreuth.

Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss habe der Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs und Wintersports im Fichtelgebirge gefasst. Mit einem Baubeginn sei Anfang 2020 zu rechnen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Im vergangenen Winter habe es an den alten Seilbahnen technische Probleme gegeben, sagte Benz. Die Bauarbeiten seien deshalb eine «dringliche Maßnahme». Zuerst soll die Nordbahn erneuert werden, dann die Südbahn. Die Details sollen nun ausgearbeitet werden.

Im Winter strömen Wintersportler aus Nordbayern, Thüringen und Sachsen zum Ochsenkopf. Im Sommer lädt die Region zum Wandern ein.