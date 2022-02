Panorama : Schönheit auf dem Felsen

Eine schöne Frau sitzt oben auf einem Felsen. Sie heißt Loreley und kämmt ihr blondes Haar. Ihre Schönheit verzückt die Schiffer, die unten auf dem Fluss Rhein vorbeikommen. Doch Loreleys Gesang lenkt die Männer ab, sodass sie ihre Boote gegen den Felsen steuern. So erzählt es eine alte Sage.

Noch heute erinnert an diese Nixe eine Statue im Ort Sankt Goarshausen am Rhein. Zudem befindet sich in der Nähe der Loreley-Felsen direkt am Rhein. Vermutlich entstand die Sage auch, weil dieser Abschnitt des Flusses als besonders gefährlich zu befahren gilt. Neben der Statue und dem Felsen gibt es auch eine junge Frau, die als Loreley auftritt. Sie s...

