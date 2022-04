Stauprognose des ADAC : Reiseplanung vor Ostern: Auf diesen Straßen könnte es am Wochenende voll werden

Am Wochenende vor Ostern starten weitere Bundesländer in die Schulferien. Das dürfte viele Reisende auf die Autobahnen bringen. Wo wird es besonders voll? Und was ist eigentlich zu Ostern los?

Am kommenden Wochenende (8. bis 10. April) dürfte es auf den Autobahnen „zeitweise lebhaft“ werden, sagt der ADAC voraus. So starten acht Bundesländer in die Osterferien. Das zieht viele Reisende vor allem in Richtung Alpen, in südliche Länder oder an die Küsten von Nord- und Ostsee. Am meisten dürfte demnach am Freitag von 13.00 bis 19.00 Uhr los sein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.