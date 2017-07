Neues für Urlauber : Reise-Infos: Hoch über London und Outdoor-Erlebnispark

Abenteuer-Urlauber können sich freuen: In London gibt es nun eine Seilrutsche, mit der man am Big Ben vorbei schwingt und eine außergewöhnliche Perspektive über die Stadt bekommt. Auch interessant: Ein Erlebnispark in Colorado mit Hochseilparcours und Baumwipfeltour.