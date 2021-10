Anzeige : Räumungsverkauf der Sparte Campingzubehör bei Otto Immler in Flensburg startet

Claudia Immler spezialisiert sich weiter auf Sonnenschutz und Markisen. Auch die Sattlerei bleibt.

von Julia Gohde

25. Oktober 2021, 00:00 Uhr

Flensburg | Es muss Platz im Laden her – Platz für mehr Markisen, eine Terrasse und eine kleine Lounge, in der die Kunden bei einem Kaffee ganz in Ruhe über die Gestaltung ihres Außenbereichs zuhause nachdenken können. Darum hat Claudia Immler von der Otto Immler GmbH eine Entscheidung getroffen: Sie trennt sich vom Campingbereich, den ihr Unternehmen vier Jahrzehnte lang betrieben hat. Am Montag, dem 25. Oktober ist der Räumungsverkauf gestartet. Im Laden in der Schleswiger Straße 99 in Flensburg sowie im Onlineshop immler24.de gibt es ab sofort Rabatte auf alle Camping-Artikel – vom Zelthering über Campingstühle bis hin zu Zelten und Schlafsäcken.

Es wird uns weiterhin geben. Nur: Wir verändern uns. Claudia Immler, Geschäftsführerin der Otto Immler GmbH

„Es war keine leichte Entscheidung, aber wir freuen uns auf das Neue, das kommt, das noch viel schöner wird“, blickt Claudia Immler zuversichtlich in die Zukunft. Die Geschäftsführerin leitet das Familienunternehmen in dritter Generation. In drei Jahren feiert die Otto Immler GmbH ihr 100-jähriges Jubiläum. „Es wird uns also weiterhin geben. Nur: Wir verändern uns", erklärt Claudia Immler. Derzeit nehme die Camping-Abteilung rund drei Viertel des zur Verfügung stehenden Platzes im Geschäft ein. Nun sollen die Heizgeräte, Campingmöbel und Zubehör-Artikel Platz machen. „Wir konzentrieren uns zukünftig auf die Maßanfertigungen in unseren beiden anderen Geschäftsfeldern Sattlerei und Markisen/Sonnenschutz“, kündigt Claudia Immler an.

Alteingesessene Flensburger kennen Claudia Immlers Geschäft noch unter dem Namen Immler Plane. Gestartet ist das Familienunternehmen im Jahr 1924 als Autosattlerei, gegründet vom Großvater der heutigen Geschäftsführerin. Noch heute produziert Immler Abdeckungen und Planen aller Art. „Wir fertigen passgenaue Abdeckungen und Bezüge für Sandkisten, Stühle, Grills, Strandkörbe, Motorräder, Tische, Gartenmöbel, Boote, Anhänger, Autos und alles andere an, was vor der Witterung geschützt werden soll“, berichtet die Geschäftsführerin. Alles wird so produziert, dass es perfekt sitzt.

Ihre Expertise im Bereich Markisen und Sonnenschutz hat die Otto Immler GmbH vor allem in den letzten drei Jahren weiter ausgebaut. Auch weil der Bedarf am Markt groß ist. „Die Terrassen werden immer größer und parallel dazu steigen auch die Ansprüche der Hausbesitzer. In den letzten 20 Jahren hat sich in der Branche sehr viel getan. Viele Menschen sind überrascht, wenn sie bei uns im Laden sehen, dass es mittlerweile so viel mehr Möglichkeiten gibt als die klassische Markise zum Ein- und Ausfahren. Wir sind stolze Händler des Herstellers Markilux, der seine hochwertigen Markisen in Deutschland fertigt“, berichtet Claudia Immler.

Den Kauf einer Markise kann man mittlerweile fast mit dem Autokauf vergleichen, denn es ist ein ebenso beratungsintensives Produkt Claudia Immler, Geschäftsführerin der Otto Immler GmbH

Moderne Markisen- und Sonnenschutzsysteme schützen nicht nur vor der Licht- und UV-Einstrahlung, sondern sind auch regenfest. Auch dimmbare LED-Spots und Wärmestrahler können integriert werden, damit man abends, wenn es kühler wird, noch länger auf der Terrasse sitzen kann. „Den Kauf einer Markise kann man mittlerweile fast mit dem Autokauf vergleichen, denn es ist ein ebenso beratungsintensives Produkt“, findet Claudia Immler. Im Laden können ihre Kunden das Sortiment sehen, fühlen und anfassen und sich so aus dem Sortiment das für sie passende Produkt aussuchen. „Zuerst kommt die Beratung bei uns im Laden, dann fahren wir zum Kunden nach Hause und schauen uns gemeinsam seine Terrasse an. Die Markise liefern wir selbst und montieren sie auch. Bei uns kommt also alles aus einer Hand“, weist Claudia Immler auf den Service ihres Fachgeschäfts hin. Ihre Kunden kommen aus Flensburg und Umgebung, aus Schleswig und von den nordfriesischen Inseln. Sie wissen die Expertise und Qualität, die es bei Immler gibt, zu schätzen.

„Ich möchte den Kunden zeigen, was alles möglich ist. Wenn der Räumungsverkauf der Camping-Sparte abgeschlossen ist, dann startet bei uns der Umbau. Mit einer 450 Quadratmeter großen Ladenfläche drinnen und der Außenfläche mit freistehenden Markisenanlagen, soll sich bei den Kunden direkt ein 'Terrassengefühl' einstellen. Damit sie schon bei uns im Geschäft ein Gefühl dafür entwickeln, wie ihr eigenes Zuhause später aussehen kann. Zusammen mit dem kleinen Café wollen wir den Besuch bei uns zum Erlebnis machen“, so Claudia Immlers Vision für das nächste Frühjahr. Ihre Kunden dürfen gespannt sein.

Kontakt, Adresse und Link zum Onlineshop

Schleswiger Straße 99

24941 Flensburg



Telefon: 0461 98076

E-Mail: info@immler24.de

Web: www.immler24.de