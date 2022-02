«Je t'aime» : Paris zeigt zum Valentinstag Liebesgrüße auf Reklametafeln

Die Stadt der Liebe wird ihrem Ruf gerecht: Wo sonst Werbung läuft, dürfen Romantiker am Valentinstag kurze Nachrichten hinterlassen. Allerdings muss die Liebesbotschaft bis zum 07. Februar der Stadt vorliegen.

Die Stadt Paris stellt zum Valentinstag ihre rund 120 beleuchteten Reklametafeln wieder für romantische Nachrichten von Verliebten zur Verfügung. Auch für Heiratsanträge können die Reklametafeln am 14. Februar genutzt werden, teilte die Stadt mit. All das, was man der oder dem Angebeteten zu sagen hat, muss in maximal 145 Zeichen formuliert werden. Bis...

