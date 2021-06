Dokumente im Urlaub : Papier-Impfpass und Digitalnachweis mit auf Reise nehmen

Das neue Corona-Impfzertifikat soll Reisen erleichtern - vom 1. Juli an soll es EU-weit akzeptiert werden. Allein mit dem QR-Code in einer Smartphone-App sollte man aber nicht in den Urlaub starten.

Berlin | Doppelt hält besser: Wer jetzt im Sommer innerhalb der EU reist und bereits gegen Corona geimpft ist, sollte sowohl seinen gelben Impfpass als auch einen digitalen Impfnachweis dabei mitnehmen. Das rät der Deutsche Reiseverband (DRV). Er geht davon aus, dass das digitale Zertifikat das Reisen erleichtern wird. Das EU-Covid-Zertifikat startet offizi...

