Anzeige : Reise in vergangene Zeiten: VIKING MANIA bringt die Welt der Wikinger nach Damp

Am 4. September startet im Ostsee Resort Damp das Outdoor-Event VIKING MANIA direkt am Strand. Tagsüber findet ein kostenloses Programm für Familien, Touristen und Menschen aus der Region statt.

von Julia Gohde

18. Mai 2020, 00:00 Uhr

Ostsee Resort Damp | Ein Schmied, der schweres Eisen mit Glut und Hammer zu Schwertern formt, fleißige Händler, die ihre Waren auf dem Marktplatz anpreisen, eine Kräutersammlerin, die geheimnisvolle Tinkturen zubereitetet und dutzende Dorfbewohner, die die Besucher mitnehmen in eine Welt, wie sie vor 1.100 Jahren war: Das ist VIKING MANIA. Im Ostsee Resort Damp entsteht ein in Norddeutschland noch nie da gewesenes Wikingerspektakel – unter freiem Himmel, auf einem Gelände, das etwa zwei Fußballfelder misst, direkt am Strand mit Blick auf das Meer. Ab dem 4. September soll es losgehen. Dann steht hier die Erlebniswelt Noorgård, ein fiktives Wikingerdorf.

Authentisch und nah an der Vergangenheit

Man muss schon ein bisschen Mut haben, um eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, wie VIKING MANIA sie sein wird: Nicht weniger als 13.000 Quadratmeter misst das Gelände, das an insgesamt 14 Event-Tagen zwischen dem 4. und 26. September zum Schauplatz einer historischen Welt wird. Der Strand des Ostsee Resort Damp steht dann ganz im Zeichen der Wikinger. Professionelle Schauspieler und Living History Darsteller, die am Ostseestrand ihre Lager aufschlagen um hier im Eventzeitraum zu leben, bringen die Authentizität nach Damp, die es braucht, um aus einem Besucher einen Teil des Dorfes Noorgård zu machen.

Das Outdoor-Event hat echten historischen Wert: Die Kulissen und Strukturen, die die Macher von VIKING MANIA kreieren, sind so nah wie möglich an der echten Wikingerwelt, erklärt die gelernte Archäologin Wiebke Naujoks, die Teil des Event-Teams im Ostsee Resort Damp ist:

Die Gestaltung orientiert sich an archäologischen Funden und Befunden. Unser Dorf lebt im 9. Jahrhundert, nimmt aber auch spätere wikingerzeitliche Elemente auf. Archäologin Wiebke Naujoks, Mitarbeiterin des Event-Teams im Ostsee Resort Damp

Naujoks hat den Aufbau von wikingerzeitlichen Siedlungen analysiert. Die Dorfstruktur, ihre Einheiten, Charaktere und die Kulisse werden im fiktiven Noorgård möglichst detailgetreu nachgestellt. Sie nehmen die Besucher mit in ein Dorftreiben wie vor vielen hundert Jahren. Die Darsteller tragen Gewänder aus Leinen, Wolle und Leder, schmücken sich mit Fibeln und Ketten aus Glasperlen.

Ostsee Resort Damp

Mitmach-Angebote für Kinder und Erwachsene

Wer Lust hat herauszufinden, ob man selbst das Zeug zum Wikinger hat, kann sich bei VIKING MANIA zum Beispiel in sportlichen Aktivitäten wie Bogenschießen und Axtwerfen oder handwerklichen Tätigkeiten üben. Auch den Händlern darf man bei ihren Tauschgeschäften über die Schulter schauen.

Ein machthungriger Bruder lehnt sich auf: Diese Story erzählt VIKING MANIA

Wer lieber beobachten als sich in der Handwerkskunst der Wikinger üben möchte, kann die Geschichte verfolgen, die in Noorgård spielt. Im Fokus steht der Streit der Brüder Einar und Yanulf, die in ihren Charakterzügen nicht unterschiedlicher sein könnten. Während der friedfertige aktuelle Anführer von Noorgård Einar der Dorfbevölkerung gegenüber fair und loyal ist und nur das Beste für sie möchte, ist sein jüngerer Bruder Yanulf innerlich zerfressen von Neid und Eifersucht. Er möchte die Macht über das Dorf an sich reißen und schreckt dabei auch vor Gewalt nicht zurück.

Yanulf versucht, innerhalb des Dorfes eine Gefolgschaft aufzubauen, um den Thron seines Bruders zu stürzen. Wer Yanulf aufmerksam beobachtet, erwischt ihn im Dialog mit dem Schmied, bei dem er sich die passenden Waffen für seinen späteren Rachezug ansieht. Aber auch andere Dorfbewohner verhalten sich merkwürdig. Die Kräutersammlerin Ilva zum Beispiel ist äußerst zwiespältig. Während sie tagsüber mit ihren Tinkturen Menschen heilt, zeigt sie nachts ihr wahres, finsteres Gesicht. Auch der Seher des Dorfes, der den Bewohnern ihre Zukunft vorhersagt, bleibt widersprüchlich und undurchschaubar.

Das Dorfleben am Tag gibt Hinweise auf die Nachtwelt

Schon tagsüber können die Besucher von VIKING MANIA an wechselnden Schauplätzen des Geländes immer mal wieder kleine Szenen beobachten, die Hinweise darauf geben, was ab 19.30 Uhr geschieht: Dann erwacht die Nachtwelt von VIKING MANIA, die sich die Fans von Gänsehaut und Horror nicht entgehen lassen sollten. Weitere Informationen und Tickets für die Nachtwelt gibt es unter vikingmania.de

Hygienemaßnahmen und Sicherheitsabstand

Angst vor einer größeren Ansammlung von Gruppen oder anderen typischen Faktoren, die die Ausbreitung des Coronavirus begünstigen, müssen die Besucher laut dem Veranstalter hingegen nicht haben. Schon beim Einlass wird darauf geachtet, dass nicht zu viele Besucher gleichzeitig auf dem Gelände sind. Das Ostsee Resort Damp wird Hygienestationen für die Handdesinfektion aufbauen, außerdem laufen „Hygiene-Wickies“ mit Desinfektionsmittel über das Gelände. Sie haben auch Mund-Nasen-Masken für Besucher dabei.

Die Gesundheit unserer Besucher und Mitarbeiter hat die oberste Priorität, alle politischen Auflagen werden gewissenhaft befolgt. Die Weitläufigkeit des Geländes und der Fakt, dass die Veranstaltung draußen am Strand stattfindet, stimmen uns optimistisch. Florian Uthoff, Projektleiter VIKING MANIA vom Ostsee Resort Damp

Gerade die große Wikingerszene, die zuletzt akzeptieren musste, dass viele geplante Events für 2020 in Schleswig-Holstein abgesagt wurden, wird sich darüber freuen. Aber VIKING MANIA ist auch ein Erlebnis für all die anderen, die fantastische Welten, Erlebnisreisen und Gänsehaut lieben. Unsere Empfehlung: Das Smartphone auf lautlos schalten, ganz tief in die Tasche stecken, sich durch Noorgård treiben lassen und so mit VIKING MANIA den Alltag für ein paar Stunden hinter sich lassen.

