Anzeige: Ostsee Resort Damp : Gutschein für Helden während Corona-Pandemie: Ostsee Resort Damp sagt „Danke“

Ein Kurzurlaub an der Ostsee kann bei Stress Wunder bewirken. Das Ostsee Resort Damp verschenkt bei einer Buchung einen Verzehrgutschein im Wert von 100 Euro.

Damp | Während die anderen aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause bleiben und zum Teil im Homeoffice arbeiten, müssen sie noch härter anpacken: Menschen in „systemrelevanten“ Berufen. Sie sichern, dass das „normale Leben“ möglichst weiterläuft und sichern die Grundversorgung. Das gilt für Arbeitnehmer mit Berufen aus dem medizinischen Sektor, Supermarktangestellte und noch zahlreiche andere mehr. Um diesen Menschen etwas zurückzugeben, schenkt das Ostsee Resort Damp zu jeder Buchung bis zum 3. Juli 2020 einen Verzehrgutschein im Wert von 100 Euro, sorgt für kostenlose Freizeitangebote und sagt damit „Danke“.

Unsere Alltagshelden haben dafür gesorgt, dass das Leben trotz Corona erträglich weiterging. Es ist an der Zeit ein klein wenig zurückzugeben und zumindest die kurze Auszeit bei uns im Dampland noch ein wenig schöner zu gestalten. Thorben Mangold, Resort Manager im Ostsee Resort Damp

Butter bei di Fische: Wie sieht das Angebot aus?

Im Zeitraum bis zum 3. Juli 2020 können drei Übernachtungen im brandneuen Wikingerhotel Midgard oder auch in einem Ferienhaus gebucht werden. Bei den Übernachtungen ist das Frühstücksbuffet inklusive.

Zusätzlich erhalten die Helden des Alltags einen Verzehrgutschein von 100 Euro für alle Gastronomiebetriebe des Ostsee Resorts Damp. Eingelöst werden kann dieser zum Beispiel im à-la-carte-Restaurant „Isfjord“, das sich auf regionale Zutaten spezialisiert hat und die Gäste in einer schick-rustikalen Atmosphäre mit Blick auf die Ostsee bewirtet. Oder es geht in die Buffetrestaurants Limerick und Spitzbergen, die eine große Auswahl in familiärer Atmosphäre bieten. Die 100 Euro können aber auch im „Vin's Diner“ eingelöst werden, das amerikanische Speisen serviert.

Für den gesamten Aufenthalt ist der Eintritt in die Freizeit- und Erlebniswelt frei, Internetzugang und Kurtaxe ebenso. Hier geht es zu den Angeboten und den möglichen Unterkünften.

Psychologen: Urlaub ist wichtig für die Gesundheit

Pexels/Vision Pic

Um Stress von anstrengenden Arbeitstagen mit Glückshormonen zu begegnen, hilft Urlaub bewiesenermaßen. Psychologen haben das Phänomen der Glückshormonproduktion in Verbindung mit Urlaubsbuchungen erforscht. Dabei hat Urlaub im eigenen Heimatland einen besonders positiven Einfluss, das zeigt eine Studie aus dem Jahr 2010.

Der niederländische Tourismuswissenschaftler Jeroen Nawijn hat das untersucht. Er spricht 2010 von einer „Urlaubs-Glückskurve“. Dabei stieg diese bei seinen Probanden erst ein paar Tage nach Anreise und fiel kurz vor der Abreise wieder steil ab. Nawijn führt dieses Phänomen auf die gerade erlebten oder eben anstehenden Strapazen der An- oder Abreise zurück.

Eine Anreise zum Ostsee Resort nach Damp im eigenen Land bedeutet weder lange Fahrtzeiten, noch große organisatorische Herausforderungen oder eine besondere Vorbereitung, was definitiv für ein paar Tage Auszeit an der Ostsee spricht.

Vorfreude ist die größte Freude

Dass bereits das Buchen einer Reise für Glückshormone sorgt, fanden die britischen Marktforscher David Gilbert und Junaida Abdullah von der University of Surrey 2002 in einer Befragung heraus.

Die Vorfreude und die damit verbundenen Glückshormone ließen die Befragten ihre allgemeine Lebensituation, zu der Aspekte wie Gesundheit und Familie gehören, positiver bewerten als andere ohne Reise in Aussicht.

Also, worauf warten?