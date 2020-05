Anzeige mit Gewinnspiel : „Abstand gewinnen“ am Meer: Urlaub im Ostsee Resort Damp

Die freie Zeit bei einem Cocktail an der Ostsee genießen und es sich im Ostseehotel Midgard oder einem Ferienhaus gutgehen lassen: Das Ostsee Resort Damp punktet mit Vielfalt. Jetzt mit Glück zwei Übernachtungen gewinnen.

von Julia Gohde

20. Mai 2020, 00:00 Uhr

Ostsee Resort Damp | Urlaub im eigenen Land, Ausflüge in der Region: Über 40 Prozent der Deutschen haben das für 2020 auf die „Bucket List“ geschrieben, auf ihren Wunschzettel für Reisen in diesem Jahr. Das geht aus einer aktuellen Statista-Umfrage hervor. Den Norden zu entdecken anstatt in die Ferne zu schweifen liegt im Trend. Wen wundert's – meterlange Strände soweit das Auge reicht, das Meer im Blick und weite Landschaften, um die Seele baumeln zu lassen oder sportlich unterwegs zu sein. Wer das vor der eigenen Haustür hat, lernt in diesem Jahr vielleicht noch einmal neu, wie viel Glück er hat. Dabei kann „die eigene Haustür“ auch eine Hotelzimmertür oder die Eingangstür eines Ferienhauses sein.

Das Ostsee Resort Damp (ORD) bietet für jeden Gast die passende Unterkunft: Familien, die ein Ferienhaus mieten möchten, Sportfans, die den Norden aktiv entdecken wollen oder Paare, die im neuen Themen-Hotel „Ostseehotel Midgard“ ein Wellness-Wochenende verbringen möchten – für all diese Menschen hat das Ostsee Resort Damp bestens ausgestattet. Und eines ist dabei sicher: Abstand halten kann man auf dem 65 Hektar großen Gelände zu genüge, auch mehr als zwei Meter. „Selbst bei Vollauslastung aller 409 Zimmer und sämtlicher Ferienhäuser im Resort können wir die Abstände garantieren“, erklärt Jörn Lederer, Commercial Director im Ostsee Resort Damp. Der Gesichtsschutz kann draußen auf dem weitläufigen Gelände in der Tasche bleiben. Um die Nase wehen hier nur die frische Ostseeluft und ein Gefühl von Freiheit.

Frederik Roeh für Ostsee Resort Damp

Wellness, Sport, hervorragendes Essen und erstklassige Bars

Egal ob Kurztrip, Wellness-Wochenende im Hotel, Sommerurlaub im Ferienhaus mit den Lieben, oder eine Auszeit um viel Sport zu treiben: Für jeden Anlass gibt es im Ostsee Resort Damp das passende Angebot. Das Team an der Rezeption empfiehlt auf Wunsch ausgeschilderte Laufstrecken und Radwege rund um das Resort, außerdem sorgen eine SUP-Station, ein großes Beachvolleyballfeld, eine Minigolfanlage, ein Platz zum Bogenschießen und viele andere Stationen für Abwechslung.

Ostsee Resort Damp

Für wen ein leckeres Essen im à la carte Restaurant und ein unterhaltsamer Abend in der Bar zum Urlaub dazu gehören, der findet im Ostsee Resort Damp gleich drei empfehlenswerte Adressen: Das Restaurant Isfjord, das Wert legt auf regionale Speisen, die Gin- und Cocktailbar Hammaburg mit Blick auf den Yachthafen und die rustikale Hotelbar Havna, der ersten Aquavitbar in Deutschland. Wer lieber draußen sitzt, kann es sich an der Strandbar Babados bei einem kühlen Getränk direkt am Strand gemütlich machen.

Ostsee Resort Damp

Urlaub im Ferienhaus oder frisch renovierten Hotel

Das Hotel in Damp wurde in den vergangenen aufwendig renoviert und zum Wikinger-Themenhotel umgebaut. Erst seit wenigen Tagen, dem 15. Mai 2020, ist es unter dem Namen Osteehotel Midgard wiedereröffnet worden. Die Zimmer reichen von den Klassen Komfort über Superior und Maisonettesuite bis hin zu Panoramazimmer und Familiensuite. Selbst das kleinste Zimmer umfasst dabei nicht weniger als 25 Quadratmeter.

Marc Pettersen für Ostsee Resort Damp

Weitere Informationen über das Ostseehotel Migard: Neuer Name – Midgard wird zum größten Themenhotel Schleswig-Holsteins

Die Ferienhäuser wiederum unterteilen sich in drei Kategorien: Premiumhäuser bieten bis zu vier Personen Platz (ab 100 Euro pro Nacht), Nurdachhäuser sind für sechs bis acht Personen ausgerichtet (ab 80 Euro pro Nacht) und in den Blockhäusern können es sich bis zu sechs Personen gemütlich machen (ab 60 Euro pro Nacht). Das Plus an Komfort: Auch hier wird wert auf Privatsphäre gelegt, erklärt Jörn Lederer: „Wer aus seinem Ferienhaus herausgeht, steht nicht direkt beim Nachbarn auf der Terrasse. Es sind mindestens 15 bis 20 Meter Abstand bis zum benachbarten Ferienhaus.“

Ingolf Schmidt

Klinisch entwickeltes Hygienesiegel sorgt für Sicherheit

Weil die Verantwortlichen des Ostsee Resort Damp möchten, dass sich ihre Gäste rundum wohlfühlen, haben sie gemeinsam mit dem Hygienebeauftragten der benachbarten Reha-Kliinik ein eigenes Hygienesiegel entwickelt. Das heißt konkret: Die Hotelzimmer und Ferienhäuser werden nach Klinikstandard gereinigt. Alle Oberflächen vom TV-Gerät über Fernbedienungen bis hin zu Handtuchhalter und Telefon – eben alle Gegenstände, die Gäste in ihrem „Zuhause auf Zeit“ finden – werden nach jedem Bettenwechsel mit großer Sorgfalt bis ins Detail desinfiziert. „Der Hygieneexperte der Klinik hat unser Housekeeping-Team geschult und prüft regelmäßig die Prozesse“, erklärt Jörn Lederer.

Wer also Lust hat auf einen Tapetenwechsel, der findet im Ostsee Resort Damp das, wonach er sucht, verspricht Jörn Lederer: „Ob Hotelzimmer oder Ferienhaus – wir haben für jede Vorstellung die passende Unterkunft.“

Vom Imbiss bis zum Restaurant, von der Strandbar bis zum Yachthafen. Wir freuen uns auf die Gäste! Jörn Lederer, Commercial Director im Ostsee Resort Damp

Sobald die Besucher angekommen sind, können sie ihr Auto abstellen und alle Angebote zu Fuß erreichen. Für Menschen, die in einem „systemrelevanten“ Berufen arbeiten, hat sich das Team des Ostsee Resort Damp sogar ein Special einfallen lassen: Um „Danke“ zu sagen, schenkt ihnen das Ostsee Resort Damp bei einer Buchung bis zum 3. Juli 2020 einen Verzehrgutschein im Wert von 100 Euro sowie den Eintritt zu Freizeitangeboten im Ostsee Resort Damp. Hier gibt es mehr Informationen zur Aktion „Heldendank“.

Ostsee Resort Damp

Gewinnspiel: zwei Übernachtungen im Ostseehotel Midgard sowie Gutscheine für VIKING MANIA und das Restaurant Isfjord

Jetzt haben Sie die Chance, bei einem Gewinnspiel mit etwas Glück zwei Übernachtungen für zwei Personen im Ostseehotel Midgard inklusive Frühstück im Wert von ca. 350 Euro zu gewinnen (außerhalb der Hauptsaison, Reisezeitraum gemäß Verfügbarkeit). Der zweite Platz beinhaltet zwei Fastlane-Tickets (Erwachsene) für das Outdoor-Event „VIKING MANIA“ im Ostsee Resort Damp im Wert von 69,90 Euro. Der dritte Platz beinhaltet einen Gutschein über 50 Euro für das Restaurant Isfjord im Ostsee Resort Damp. Um mitzuspielen, muss die folgende Frage im Formular korrekt beantwortet werden. Einsendeschluss ist der 10. Juli 2020, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!