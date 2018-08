Statistik Austria : Österreich wird als Reiseziel bei Deutschen immer beliebter

Immer mehr Urlauber zieht es nach Österreich. Vor allem Deutsche suchen in der benachbarten Alpenrepublik gern Erholung. Das zeigen die jüngsten Übernachtungszahlen.

von dpa

28. August 2018, 16:31 Uhr

Immer mehr Deutsche zieht es in ihrem Urlaub ins Nachbarland Österreich. Wie Statistik Austria mitteilte, wurden in den Monaten Mai bis Juli 13,78 Millionen Übernachtungen von deutschen Gästen in österreichischen Unterkünften gezählt - ein Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Deutschland ist damit das wichtigste Herkunftsland für den Tourismus der Alpenrepublik und liegt dabei sogar vor den inländischen Gästen. Während österreichische Urlauber in den Beherbergungsbetrieben ihres eigenen Landes rund 11,35 Millionen Mal übernachteten, folgt auf dem dritten Platz mit großem Abstand die Niederlande mit rund 1,89 Millionen Übernachtungen.

Starke Zuwächse verbuchen die österreichischen Hotels, Hostels und Herbergen zudem bei Touristen aus Polen und Tschechien. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg hier die Zahl der Übernachtungen in der ersten Hälfte der Sommersaison um 12,5 beziehungsweise 11,6 Prozent. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus Dänemark (-7,4 Prozent), Italien (-3,9 Prozent), Frankreich (-2,2 Prozent) und der Schweiz (-2,0 Prozent) sank derweil.

2018 könnte aber insgesamt ein Rekordjahr für den Tourismus in Österreich werden: Von Januar bis Juli wurden 93,96 Millionen Übernachtungen registriert - der höchste Wert seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen.