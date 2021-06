Zurück zur Normalität : Österreich lockert zum 1. Juli Corona-Maßnahmen

Auch in Österreich hat sich die Corona-Lage weiter entspannt. In Gastronomie und Handel soll es daher einige Lockerungen geben. Auch die Sperrstunde wird wegfallen.

Wien | In Österreich fallen zum 1. Juli weitere Corona-Beschränkungen. So wird die wegen der Corona-Krise eingeführte Sperrstunde aufgehoben. Damit sei auch die Nachtgastronomie bei zunächst etwas reduzierter Kapazität wieder möglich, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien. „Es kann getanzt, geheiratet, gefeiert werden“. Die Infektionslage sei deutlich b...

