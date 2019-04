Anzeige : Nordfriesland: So können sich Eigentümer privater Ferienhäuser etwas dazuverdienen

Das Portal FeWo-direkt ermutigt Ferienhausbesitzer in Nordfriesland dazu, zu Teilzeit-Vermietern zu werden – und vergibt die Chance auf kostenlose Fotoshootings.

von Julia Gohde

17. April 2019, 00:00 Uhr

Nordfriesland | Wer sich vor vielen Jahren dazu entschlossen hat, für private Zwecke ein Ferienhaus in Nordfriesland anzuschaffen, hat alles richtig gemacht. Nicht nur, weil man selbst zwischen Deich, Küste und Wattenmeer Kraft tanken kann, sondern auch, weil die frische Nordseeluft bei Touristen aus ganz Deutschland beliebt ist. Unterkünfte sind das ganze Jahr über gefragt. Und das ist profitabel: Warum also nicht in Zeiten, in denen das Ferienhaus leer steht, selbst kurzerhand zum Vermieter werden und so die eigene Urlaubskasse ganz einfach auffüllen? Der Online-Marktplatz FeWo-direkt sieht in Nordfriesland ein großes Potenzial – und unterstützt darum angehende Vermieter, ihre Ferien-Immobilie zu vermarkten.

Aktuell bietet FeWo-direkt Erst-Vermietern an, sie mit professionellen Fotos bei der Erstellung ihres Inserats zu unterstützen: Wer sein Haus bis zum 22. April 2019 neu auf FeWo-direkt einstellt, sichert sich die Chance auf ein kostenloses Fotoshooting, bei dem der Fotograf 30 hochwertige Bilder der eigenen Unterkunft sowie der Umgebung macht – und die Immobilie so richtig in Szene setzt. Schließlich gibt es für den ersten Eindruck keine zweite Chance: Unterkünfte mit ästhetischen Fotos, bei denen alles stimmt, sind beliebter.

Die ersten 300 Neukunden bekommen ein Fotoshooting

Wer am Angebot von FeWo-direkt Interesse hat, sollte nicht lang zögern, denn die zu vergebenen Fotoshootings sind auf die 300 ersten Neukunden begrenzt. Mitmachen können alle angehenden Ferienhaus-Vermieter aus Nordfriesland, unabhängig davon, ob sie in in Husum, St. Peter-Ording, Eiderstedt, auf den Nordseeinseln und Halligen oder in einem anderen Ort von Nordfriesland leben. Ob mit oder ohne Reetdachhaus – wer schon länger mit dem Gedanken spielt, Phasen des Leerstands zu Geld zu machen, hat jetzt die beste Gelegenheit dazu.

FeWo-direkt_Keyvisual

Über FeWo-direkt FeWo-direkt ist seit über 20 Jahren Experte für Ferienhausurlaub. Der Online-Marktplatz unterstützt Vermieter bei der nationalen und internationalen Vermarktung der Ferien-Immobilie und bietet über das Netzwerk des Mutterkonzerns HomeAway Zugriff auf 50 internationale Webseiten in 23 Sprachen. Als Vermieter einer Unterkunft über FeWo-direkt können die Anbieter der Unterkunft neue technologische Mittel nutzen, die ihnen mithilfe von Echtzeitdaten Einblicke in ihren lokalen Vermietungsmarkt ermöglichen, sodass die Vermietungsziele erfolgreich erreicht werden.

Alle Informationen zur Aktion, die Teilnahmebedingungen sowie eine Telefonnummer bei Fragen gibt es unter: www.fewo-direkt.de/foto. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.