Wassertemperaturen weltweit : Nord- und Ostsee kühlen sich ab

Langsam wird es wieder kälter: Die sinkenden Temperaturen in Nord- und Ostsee kündigen in Deutschland bereits den Herbst an. Richtig warm bleibt das Wasser im Mittelmeer.

von dpa

12. September 2018, 15:58 Uhr

Dass sich der Sommer dem Ende zuneigt, spüren Badegäste zunehmend auch in der Nord- und Ostsee. Die Temperaturen in beiden Gewässern betragen nur noch 18 bis 20 Grad.

Dagegen ist das Mittelmeer weiterhin angenehm warm. Auf Mallorca zum Beispiel können Urlauber bei 27 Grad planschen, ebenso wie auf Korfu. Die Adria liegt zwischen 24 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Und an der türkischen Riviera und auf Zypern sind sogar 29 Grad möglich. Auf diesen Wert kommt auch das Rote Meer in Ägypten. Die 30-Grad-Marke knacken in dieser Woche unter anderem die Fernziele Thailand und Philippinen.

Wassertemperaturen in Deutschland: Nordseeküste 18-20 Ostseeküste 18-20 Helgoland 18 List/Sylt 18 Norderney 18 Fehmarn 18 Rügen 19 Usedom 19 Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 18-21 Algarve-Küste 20-22 Azoren 24 Kanarische Inseln 23 Französische Mittelmeerküste 23-25 Östliches Mittelmeer 26-29 Westliches Mittelmeer 23-27 Adria 24-26 Schwarzes Meer 22-26 Madeira 23 Ägäis 24-26 Zypern 29 Antalya 29 Korfu 27 Tunis 26 Mallorca 27 Valencia 26 Biarritz 20 Rimini 24 Las Palmas 23