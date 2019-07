Geschichte der uralten Pflanze : Neues Cannabis-Museum in Amsterdam eröffnet

Amsterdam ist bekannt für den offenen Verkauf von Cannabis in sogenannten Coffee-Shops. Jetzt können Besucher einen Einblick in die Geschichte der uralten Pflanze erhalten - in einem neuen Museum.

von dpa

03. Juli 2019, 10:39 Uhr

In Amsterdam hat ein neues Cannabis-Museum eröffnet. Besucher erfahren dort viel über die Geschichte der uralten Pflanze und deren Beziehung zum Menschen.

Die Ausstellung beleuchtet zudem den Mythos sowie Vorurteile rund um Cannabis. Neben Informationen zur komplexen Zusammensetzung der Wirkstoffe geht es auch um den Einsatz der Pflanze in der Medizin, als Nahrungsmittel oder Baustoff.

Interaktive und visuelle Installationen, die Kunst und Wissenschaft verbinden, stammen von der Kreativagentur Sober Industries und dem Künstler Mossy Giant, informiert das Museum. So können dort Besucher etwa Terpene riechen und erleben wie vielfältig die Ressource Cannabis ist - nur Rauchen ist im Museum nicht erlaubt.