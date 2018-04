Zwei mal täglich : Neue Eurowings-Strecke verbindet Berlin und Karlsruhe

Die Airline Eurowings fliegt ab sofort zwei Mal täglich von Berlin nach Karlsruhe an. Darüber hinaus dürfen sich England-Freunde auf neue Verbindungen ins malerische Cornwall freuen.

von dpa

13. April 2018, 11:11 Uhr

Eurowings bietet jetzt Flüge zwischen Berlin-Tegel und Karlsruhe/Baden-Baden an - in der Regel zweimal täglich. Darauf macht der Flughafen Berlin Brandenburg aufmerksam.

Außerdem erhöht Eurowings in Berlin-Tegel auf weiteren innerdeutschen Verbindungen die Frequenzen: Unter anderem nach Stuttgart und Düsseldorf gibt es jetzt bis zu 14 tägliche Verbindungen. Hinzu kommen neue Strecken ins Ausland: Vom 28. April an fliegt Eurowings ab Berlin jeweils samstags zur Kanalinsel Jersey und nach Newquay in Cornwall in Südengland. Und vom 5. Mai an starten samstags Flüge nach Lamezia Terme in Italien.