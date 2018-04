Wassertemperaturen weltweit : Mittelmeer bleibt kühl - Rotes Meer bei 25 Grad

In Deutschland pausiert der Frühling in den kommenden Tagen. Wer dennoch auf warmes Wetter nicht verzichten will, packt am besten die Koffer und setzt sich in einen Flieger. Ideale Bedingungen für einen Badeurlaub bietet etwa das Rote Meer.

von dpa

25. April 2018, 14:02 Uhr

Die Wassertemperaturen im Mittelmeer bleiben kühl. Das Meer in Antalya kommt in dieser Woche nur auf 19 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst. Im östlichen Mittelmeer insgesamt sind maximal 21 Grad möglich.

Badewetter herrscht dagegen in Ägypten: Das Rote Meer erreicht aktuell angenehme 25 Grad. Tropisch-warmes Wasser finden Reisende zum Beispiel in Südostasien, im Indischen Ozean, in der Karibik und in der Südsee.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 13-16 Algarve 17 Azoren 16-17 Kanarische Inseln 18-19 Französische Mittelmeerküste 16-17 Östliches Mittelmeer 16-21 Westliches Mittelmeer 15-19 Adria 16-18 Schwarzes Meer 11-16 Madeira 18 Ägäis 16-19 Zypern 19-20 Antalya 19 Korfu 18 Tunis 17 Mallorca 15-16 Valencia 16 Biarritz 16 Rimini 17 Las Palmas 19