Neuer Wolkenkratzer : „Millenium Tower“ in deutscher Stadt wird höchstes Gebäude in der EU

Der „Millenium Tower“ im Frankfurter Europaviertel soll 280 Meter hoch in den Himmel ragen. Die Bauarbeiten sollen 2025 starten. Auch andere deutsche Städte planen aktuell große Bauvorhaben.

Die Banken-Metropole Frankfurt hat sich wegen seiner vielen Wolkenkratzer den Beinamen „Mainhattan“ erarbeitet. Die zehn höchsten Hochhäuser Deutschlands stehen allesamt in Frankfurt. Jetzt kommt eine weiterer Wolkenkratzer hinzu. Der „Millenium Tower“ soll bis 2030 in der Finanz-Metropole entstehen und wäre mit Fertigstellung das höchste Hochhaus in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.