Schifffahrt : Meyer-Kreuzfahrtschiff „Disney Wish“ in Richtung Nordsee

Das neugebaute Kreuzfahrtschiff „Disney Wish“ der Papenburger Meyer-Werft hat sich am Mittwoch auf den Weg Richtung Nordsee gemacht. Am Morgen begann für den 341 Meter langen Koloss die Schleppfahrt über die schmale Ems Richtung Emden. Das Manöver habe mit der Passage der Papenburger Dockschleuse begonnen, teilte die Werft mit. Während der Emsüberführung und der anschließenden technischen und nautischen Probefahrten auf der Nordsee sollten sich demnach zunächst etwa 750 Personen an Bord befinden.

Der Anblick der Ozeanriesen auf der rund 40 Kilometern Ems-Passage zieht in der Regel oft Tausende Schaulustige an - wegen den hohen Corona-Infektionszahlen und um einen Auflauf an Emsdeichen zu vermeiden, hatte die Werft die Überführung wie auch schon bei vorherigen Fahrten nicht zuvor angekündigt. Die blau-weiße „Disney Wish“, die für rund 4000 Passa...

