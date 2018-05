Wassertemperaturen weltweit : Meer bei Antalya kommt auf 21 Grad

Der Sommer kommt in einigen Teilen Europas langsam in Fahrt. Dies ist auch an den steigenden Wassertemperaturen ablesbar. Vor der türkischen Küste etwa ist das Meer inzwischen badetauglich.

von dpa

11. Mai 2018, 13:15 Uhr

Im östlichen Mittelmeer können zumindest hartgesottene Badeurlauber wieder ins Meer steigen. Im türkischen Antalya und auf Zypern kommt das Wasser mittlerweile auf 21 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Vielerorts ist das Mittelmeer allerdings noch deutlich frischer: Auf Mallorca zum Beispiel sind es nur 16 Grad. Angenehm warm ist das Rote Meer in Ägypten mit 26 Grad. Und auch die Fernreiseziele laden zum Baden ein: Der Golf von Mexiko liegt bei 28 Grad, der Indische Ozean sogar bei um die 30 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 13-15 Algarve 16-17 Azoren 17-18 Kanarische Inseln 18-20 Französische Mittelmeerküste 15-17 Östliches Mittelmeer 19-21 Westliches Mittelmeer 15-18 Adria 18-20 Schwarzes Meer 15-20 Madeira 18-19 Ägäis 17-20 Zypern 21 Antalya 21 Korfu 19 Tunis 16 Mallorca 16 Valencia 16 Biarritz 15 Rimini 19 Las Palmas 19