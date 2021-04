Strandwacht am Ballermann : Mallorca startet in die Badesaison

Der 1. Mai gilt in Deutschland als Startschuss für die Badesaison. Auch Mallorca stellt sich jetzt auf eine Zunahme der Meergänger ein. Am Ballermann wird der Strand daher wieder von Rettungsschwimmern überwacht.

Palma | Am Ballermann nehmen die Rettungsschwimmer am Samstag (1. Mai) ihre Arbeit wieder auf: Pünktlich zum Start der Badesaison auf Mallorca hat Palma auch die Regeln für die Benutzung der Strände der Gemeinde in Corona-Zeiten veröffentlicht. Trotz einer Infektionslage, die derzeit etwa deutlich besser als in allen deutschen Bundesländern ist, gilt im Pr...

