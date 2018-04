Ausflugstipp : Loch Ness lässt sich bald wieder komplett umrunden

Gute Nachrichten für Urlauber der britischen Insel: Der Wanderweg um den See Loch Ness in Schottland lässt sich wieder in voller Länge erkunden.

von dpa

06. April 2018, 11:22 Uhr

In Schottland können Wanderer den See Loch Ness ab August wieder einmal komplett umrunden. Dann wird der letzte Abschnitt des South Loch Ness Trail endgültig fertig.

Die Umrundung von Schottlands zweitgrößtem See soll damit wieder möglich sein, wie Visit Britain mitteilt. Wanderer planen für die insgesamt 112 Kilometer lange Route am besten vier bis fünf Tage ein.