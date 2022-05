Kunst Schaffen 2022 : Lise Tuxen, Eelke van Willegen, Christian Vanoli, Anja von Wenckstern, Werkkunstschule Flensburg

Alle Künstlerinnen und Künstler, die bei Kunst Schaffen 2022 in Flensburg dabei sind, in alphabetischer Reihenfolge.

24. Mai 2022, 11:48 Uhr

Die dänische Künstlerin Lise Tuxen (Jahrgang 1950) besuchte von 1970 bis 1976 die Architekturschule in Aarhus. Außerdem lernte sie an der dortigen Kunstakademie und an der Sønderjyllands Kunstschule in Sønderborg. Sie unternahm zahlreiche Studienreisen, zum Beispiel nach Indien, China, Simbabwe und Island. Seit Mitte der 90er Jahre nimmt sie regelmäßig an Ausstellungen teil. Sie lebt in Sønderborg.

Eelke van Willegen wurde 1974 im niederländischen Schiedam geboren. Er besuchte das Grafische Lyzeum in Rotterdam und schließend ebendort die Willem-de-Kooning-Akademie. 1998 machte er seinen Abschluss. Er unternahm Studienreisen nach Frankreich, Marroko und Costa Rica. Im vergangenen Jahr stellte er seine Kunstwerke erstmals in Schleswig-Holstein aus, in Kiel sowie bei der Nord Art in Büdelsdorf. Er lebt im niederländischen Brielle.

Christian Vanoli wurde 1961 in Freiburg im Breisgau geboren. Er studierte in München, Köln und Berlin. Heute lebt er in Berlin und im naheliegenden Krewelin.

Anja von Wenckstein ist Schmuck- und Metallgestalterin. 1994 gründete sie in Kiel die Werkstattgemeinschaft Goldschmiedepunkt mit ihrer Kollegin Inke Lorenzen, seit 2020 ist Belinda Andresen mit im Team.

Susanne Westphal wurde 1963 geboren. Als Kind war das Segelboot ihrer Eltern ihre zweite Heimat. Als Jugendliche suchte sie bei Hochseeregatten die Herausforderung. Auf langen Segeltouren nach England, Irland, Frankreich und Norwegen malte sie Aquarelle und skizzierte Stimmungen auf dem Meer. Mit ihrer Familie segelt sie seit Jahren regelmäßig auf einer eigenen Yacht im Ostseeraum. Die Motive der See sind ihr Thema. Sie lebt in Rellingen.

Die Werkkunstschule Flensburg ist als Berufsfachschule für Holzbildhauerei die einzige Ausbildungsstätte für diesen Beruf im Norden Deutschlands. Beim Kunst Schaffen sind angehende Bildhauerinnen und Bildhauer mit aktuellen Praxisprojekten und typischen Werkstattarbeiten präsent, die Einblicke in die Ausbildung zu einem sehr vielseitigen und kreativen Beruf vermitteln.