Sommer auf See : Kreuzfahrten: MSC Cruises plant Neustart in Deutschland im Juni

Kreuzfahrten sollen zum Sommer hin wieder richtig anlaufen. Nun hat auch MSC Cruises ihre neuen Routen vorgestellt - unter anderem von deutschen Häfen aus nach Nordeuropa.

Genf | MSC Cruises will im Sommer wieder Kreuzfahrten von Deutschland aus nach Nordeuropa und im Mittelmeer anbieten. Die „MSC Seaview“ soll ab dem 19. Juni 2021 von Kiel aus aufbrechen, wie die Reederei mitteilte. Die „MSC Preziosa“ soll am 21. Juni von Hamburg aus in See stechen, die „MSC Musica“ am 20. Juni von Warnemünde aus. Alle drei Schiffe sollen ...

