Schiffsreisen : Kreuzfahrt-News: Luxus-Eisbrecher, Rock 'n' Roll und Borneo

Udo Lindenberg wird mit seinem Panikorchester auf hoher See rocken. Kreuzfahrer, die es bis an den Nordpol zieht, können bald eine Reise auf einem Luxus-Eisbrecher machen. Und die Reederei «Star Clipper» hat neue Routen für Asien-Fans parat.

von dpa

13. September 2018, 11:26 Uhr

Rock 'n' Roll auf dem Kreuzfahrtschiff mit Udo Lindenberg

Liverock mit Udo Lindenberg können Fans im nächsten Jahr auch wieder auf hoher See erleben. Vom 14. bis 19. Mai 2019 geht die Reise mit der «Mein Schiff 1» ab Kiel über Helsinki und Stockholm und wieder zum Ausgangsort zurück, teilt die Reederei Tui Cruises mit. An Bord des Rockliner 6 erwartet die Passagiere eine neue Bühnenshow Lindenbergs mit seinem Panikorchester, Rock-Vorträge und Jam-Sessions.

Star Clippers steuert Borneo an

Die Reederei Star Clippers hat die neuen Routen ihrer Segelkreuzfahrtschiffe bis zum Frühjahr 2020 vorgestellt. Das Programm der «Star Clipper» in Asien wurde ausgebaut. Neues Ziel ist die Insel Borneo mit Kota Kinabalu in Malaysia. In der Karibik läuft die «Star Flyer» künftig auch die Britischen Jungferninseln und St. Barths an, so Star Clippers.

Ponants Luxus-Eisbrecher heißt «Le Commandant Charcot»

Der neue Luxus-Eisbrecher von Ponant für Seereisen etwa zum Nordpol wird nach einem französischen Entdecker benannt. «Le Commandant Charcot» wird das Kreuzfahrtschiff heißen, das die französische Reederei 2021 in Dienst stellen will. Der Name geht auf den Polarforscher Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) zurück. Das Schiff wird die weltweit höchste Eisklasse PC 2 haben. Maximal 270 Passagiere sollen laut Ponant darauf Platz finden. Ausgestattet ist das Schiff mit einem Flüssiggas- und Hybrid-Elektroantrieb sowie unter anderem mit zwei Helikoptern an Bord.

P&O Cruises schafft obligatorische Trinkgelder ab

Die britische Kreuzfahrtreederei P&O Cruises schafft im Mai 2019 das obligatorische Trinkgeld ab. Das Bordkonto werde dann nicht mehr automatisch mit der Pauschale belastet, teilt das Unternehmen mit. Bisher können Passagiere das Trinkgeld bereits nachträglich stornieren. Künftig liege dessen Höhe ganz in der Hand der Gäste. Viele Reedereien sind von obligatorischen Trinkgeldern bereits abgerückt. Kritiker sprechen von «Zwangstrinkgeld».