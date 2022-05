Kunst Schaffen 2022 : Karl Decker, Konstantin Déry, Jan Dostál, Tobias Duwe, Irene Fehling, Rotraut Fischer

Alle Künstlerinnen und Künstler, die bei Kunst Schaffen 2022 in Flensburg dabei sind, in alphabetischer Reihenfolge.

Avatar_shz von Julia Gohde

24. Mai 2022, 11:37 Uhr

Karl Decker

Karl Decker

Karl Decker, geboren 1947 in Bad Godesberg, absolvierte von 1965 bis 1968 eine Schreinerlehre. Nach seiner Tischler-Gesellenzeit studierte er von 1972 bis 1974 in Hildesheim. Dort war er Meisterschüler im Drechslerhandwerk. Von 1974 bis 1978 arbeitete er auf einer Lübecker Werft als Konstrukteur für Schiffsinnenausbau. Seit 1980 ist er in seiner eigenen Werkstatt für Drechslerei und Holzgestaltung in Lübeck tätig. 1984 wurde er mit dem Schleswig-Holsteinischen Kunsthandwerkerpreis ausgezeichnet.

Konstantin Déry

Konstantin Déry

Konstantin Déry wurde 1976 in Budapest geboren. Er lebt und arbeitet in Berlin. Von 1998 bis 2005 absolvierte er das Studium der Malerei und Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Dérys Bilder sind das Ergebnis eines langsamen Arbeitsprozesses; und so laden sie mit ihren Motiven aus der Natur auch zu einer langsamen Betrachtung ein. Seit 2010 nimmt er an Ausstellungen teil, vor allem in Deutschland und Dänemark. 2021 stellte er seine Kunst bei der Nord Art in Büdelsdorf aus.

Jan Dostál

Jan Dostál

Jan Dostál wurde 1992 in Tschechien geboren. Die charakteristischen Merkmale seiner Skulpturen sind Dynamik, Kraft und große Formate. Für seine Arbeiten verwendet er verschiedene Metalle, die er nicht scheut zu schweißen, zu schneiden und durch ausgesuchte Materialien auf jede erdenkliche Weise zu verdrehen. Bei der EXPO 2020/2021 in Dubai war sein Kunstwerk Wolke (Mrak), ein großes Gebilde aus Edelstahlrohren, das wichtigste Objekt im tschechischen Pavillon. Im Norden ist er bereits durch seine Teilnahme an der Nord Art bekannt.

Tobias Duwe

Tobias Duwe

Tobias Duwe wurde 1961 in Bad Oldesloe geboren. Von 1983 bis 1988 studierte er Kommunikationsdesign/Malerei an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Seit 1990 ist er als Freischaffender Maler mit dem Arbeitsschwerpunkt Pleinairmalerei tätig. 1992 schloss er sich den „Norddeutschen Realisten“ an. 2011 erhielt er den Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein. Seine Kunst wurde in Museen und Galerien in Deutschland, Frankreich, Finnland, Polen, Schweiz und Österreich ausgestellt und ist in zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten. Tobias Duwe lebt in Großensee und arbeitet in seinem Atelier in Hamburg.

Irene Fehling

Irene Fehling

Irene Fehling hat an der Hochschule der Künste in Berlin studiert, wo sie Meisterschülerin war. Sie erhielt ein Arbeitsstipendium des Berliner Senats und wurde im Jahr 1989 von der Studienstiftung des deutschen Volkes in Venedig gefördert. Sie lebt und arbeitet in Berlin.

Rotraut Fischer

Fabio Spadin

Rotraut Fischer aus Sulzberg im Allgäu absolvierte von 1968 bis 1971 eine Goldschmiedelehre in Köln. 1971 besuchte sie die Zeichenakademie Hanau, bevor sie ein Studium für Produktdesign, Skulptur, Brunnengestaltung und Schmuckgestaltung an der Fachhochschule Düsseldorf begann und 1975 mit einem Diplom in Design abschloss. Seitdem ist sie freiberuflich als Bildhauerin, Goldschmiedin und Schmuckdesignerin tätig, zuerst in Nordrhein-Westfalen und seit 1986 in Schleswig-Holstein. Sie nahm an mehr als 250 Ausstellungen in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Italien und China teil.