Tourismus : Inseln erwarten viele Osterurlauber: Anreisewelle am Samstag

Mit Beginn der Osterferien an diesem Wochenende in vielen Bundesländern, darunter Nordrhein-Westfalen, stellen sich die Ostfriesischen Inseln auf eine Reisewelle ein. Die Fährbetriebe erwarten viele Gäste, die in diesen Tagen für einen Osterurlaub auf die Inseln wollen und planen daher teils mehr Fährverbindungen ein. „Für uns ist Ostern der Saisonstart“, sagte Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. Für den Hauptanreisetag an diesem Samstag sieht die Gemeinde im Fährbetrieb insgesamt 14 Abfahrten zwischen Langeoog und Bensersiel vor.

Auch wenn die Maskenpflicht vielerorts nicht mehr vorgeschrieben ist, appelliert Horn an Gäste und Insulaner dennoch weiter freiwillig Mund-Nasen-Masken zu tragen, etwa an Orten wo Abstände nur schwer eingehalten werden können wie im Einzelhandel. An Bord der Fähren, die zum Öffentlichen Personennahverkehr zählen, gilt nach wie vor nach der niedersächs...

