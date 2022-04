Umweltschutz : Harz-Urlauber sollen bei der Anreise auf Bus und Bahn setzen

Viele Bürger reisen mit dem Auto in den Urlaub, wenn dieser in Deutschland stattfindet. Das führt zu Staus und Belastungen für die Umwelt. Im Harz will das der Landkreis Goslar deswegen nun ändern - und er hat dazu bereits Ideen.

Mit einem Projekt in Braunlage will der Landkreis Goslar klimafreundliche Anreisemöglichkeiten für Urlaubsorte untersuchen. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte, soll nach Möglichkeiten zur An- und Abreise mit Nahverkehrsmitteln gesucht werden. Im Mittelpunkt stünde dabei vor allem der Weg von der Endhaltestelle bis zur Unterkunft. Zunächst so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.