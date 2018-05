Kreuzfahrten : Hapag-Lloyd Cruises soll weiteres Expeditionsschiff erhalten

Mit dem Kreuzfahrtschiff auf Expedition in entlegene Regionen: Der Markt für Expeditionskreuzfahrten boomt. Hapag-Lloyd Cruises will deshalb 2021 ein drittes Schiff für Touren dieser Art in den Dienst stellen.

14. Mai 2018, 13:35 Uhr

Die Expeditionsflotte von Hapag-Lloyd Cruises bekommt voraussichtlich weiteren Zuwachs. 2021 soll ein drittes Schiff der Hanseatic-Klasse in Dienst gestellt werden.

Dafür haben Aufsichtsrat und Vorstand der Tui-Gruppe jetzt grünes Licht gegeben. Details nannte eine Sprecherin der Reederei auf Anfrage nicht. «Dieser Markt wächst stark. Erfahrung, Kompetenz und hohe Qualitätsstandards der Hapag-Lloyd Cruises bieten viel Potenzial im Expeditionsbereich auch international Kundengruppen anzusprechen und stärker zu wachsen», sagte Tui-Vorstandschef Fritz Joussen laut einer Mitteilung.

Im kommenden Jahr stellt Hapag-Lloyd Cruises bereits zwei neue Expeditionskreuzfahrtschiffe in Dienst, die «Hanseatic nature» und die «Hanseativ inspiration». Beide Neubauten mit Platz für jeweils maximal 230 Passagiere besitzen die höchste Eisklasse für Passagierschiffe und werden unter anderem in Arktis und Antarktis unterwegs sein. Die bisherige «Hanseatic» wird die Flotte von Hapag-Lloyd Cruises im Herbst 2018 verlassen.