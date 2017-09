Tipp zur Urlaubszeit : Handynutzung auf dem Schiff kann teuer werden

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von Julia Gohde

erstellt am 09.Sep.2017 | 05:05 Uhr

Wer sein Smartphone auf dem Schiff nutzen will, sollte vorher ein Datenvolumen-Paket zum Festpreis buchen. Sonst kann es unbemerkt zu vierstelligen Rechnungssummen kommen. Ursache sind hohe Roaming-Gebühren auf See. Denn bei einem Aufenthalt auf einem Schiff oder im Hafen wählen sich Smartphones und Tablet Computer automatisch in Satellitennetze ein. Die Nutzungsgebühren sind häufig sehr hoch. Deshalb bekommen viele Kreuzfahrer nach ihrem Urlaub hohe Handyrechnungen, warnt die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Mobile Datendienste auf dem Schiff ausschalten

„Um das zu vermeiden, sollten Verbraucher die mobilen Datendienste in den Einstellungen ihrer Geräte bereits ausschalten, bevor sie das Schiff betreten“, empfiehlt Dr. Boris Wita von der Verbraucherzentrale. Manche Reiseveranstalter bieten auch Datenvolumen-Pakete zum Festpreis an, die Reisende im Voraus buchen können. Wer aus Versehen teure Satellitennetze genutzt hat und eine überhöhte Handyrechnung bekommt, kann unter Umständen dagegen vorgehen. Tipps und Unterstützung bietet die Rechtsberatung der Verbraucherzentrale.