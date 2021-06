Wunderland und Schloss Beck : Freizeitparks in NRW öffnen wieder 

Monatelang waren die Freizeitparks in Nordrhein-Westfalen verwaist. Jetzt geht es endlich wieder los - aber nach wie vor mit Auflagen.

Düsseldorf | Dank gesunkener Corona-Zahlen öffnen mehrere große Freizeitparks in Nordrhein-Westfalen wieder für Geimpfte, Getestete oder Genesene. Den Anfang machen das Wunderland Kalkar und der Familienpark Schloss Beck in Bottrop am Fronleichnamsdonnerstag, wie die Parks mitteilten. Am Freitag folgt dann der Moviepark ebenfalls in Bottrop. Das Phantasialand i...

