Anzeige : Familienprogramm am Tag, Horror bei Sonnenuntergang: VIKING MANIA entsteht in Damp

Vom 4. bis 26. September sind in Damp die Wikinger los. Jetzt verrät der Veranstalter erstmals Details über das neue Event-Highlight an der Ostsee.

von Julia Gohde

11. März 2020, 00:01 Uhr

Ostsee Resort Damp | Die Vorbereitungen für das im Norden noch nie da gewesene Großevent laufen schon seit vielen Monaten. Im Hintergrund, ohne Wissen der Öffentlichkeit, wird ein Spektakel auf die Beine gestellt, das im September rund 20.000 Besucher an den Strand von Damp locken soll: VIKING MANIA. Jetzt lüften die Macher ihr Geheimnis und verraten erstmals, was an den vier langen Wochenenden vom 4. bis zum 26. September im Ostsee Resort Damp stattfinden wird.

Wir kreieren eine einzigartige Welt, die nicht mit klassischen Mittelaltermärkten zu vergleichen ist. Wer VIKING MANIA betritt, ist nicht einfach ein Besucher, sondern wird Teil einer fantastischen Wirklichkeit. Jörn Lederer, Commercial Director im Ostsee Resort Damp

VIKING MANIA im Ostsee Resort Damp – das ist das Programm

Jeweils zwischen Donnerstag und Sonntag verwandelt sich das Gelände direkt an der Ostsee in das Wikingerdorf Noorgård, eine Arena, die die Besucher in fremde Welten entführt – und sie ein Teil davon werden lässt. Mit VIKING MANIA wird eine völlig eigene Realität kreiert, die nicht mit einem herkömmlichen Wikinger- oder Mittelaltermarkt zu vergleichen ist. „Ab dem Moment, da unsere Gäste ihr Auto abgestellt und das Gelände betreten haben, parken sie sprichwörtlich auch ihren Alltag. VIKING MANIA lässt sie eintauchen in eine ganz eigene Welt“, verspricht Jörn Lederer, Commercial Director vom Ostsee Resort Damp.

Das Besondere an VIKING MANIA: Die Besucher erleben je nach Tageszeit zwei unterschiedliche Welten:

In der Tagwelt von 14 bis 18 Uhr sind die Besucher mittendrin im Alltag der Nordmänner: Direkt am Ostsee-Strand haben Wikinger ihre Zelte und Lager aufgeschlagen. Die gesamte Kulisse ist geprägt von Darstellern in traditionellen Gewänden, versierten Handwerkern, Kunstschaffenden und Männern und Frauen, die mit Pelzen handeln, Goldmünzen und Schmuck tauschen oder Waffen in heißer Glut am Feuer schmieden. Das liebevoll gestaltete Leben in Noorgård zieht jeden Besucher schnell in seinen Bann. Je mehr Zeit der Besucher in Noorgård verbringt, umso mehr wird er Teil der Welt von VIKING MANIA. Und wer genau aufpasst, der bemerkt Hinweise auf das, was bei Einbruch der Dunkelheit bei VIKING MANIA geschehen wird. Der Eintritt ist kostenlos.



Beide Welten bzw. Programm-Highlights exisitieren auch einzeln. Jeder Besucher entscheidet also selbst, wie weit er in die Welt von VIKING MANIA eintauchen möchte. Einen Einblick in das, was die Besucher von VIKING MANIA erwartet, bietet der offizielle Trailer:

VIKING MANIA: Die Vorbereitungen laufen

Um das Megaevent auf die Beine zu stellen, hat sich das Ostsee Resort Damp den Markt-Ausstatter und Veranstalter Mittelalterland sowie sh:z das medienhaus als Medienpartner ins Boot geholt. Die Vorfreude auf VIKING MANIA ist bereits jetzt groß:

In Norddeutschland fehlt ein Event, das die nordische Historie in einer Weise aufgreift, die den Besucher zum Teil des Ganzen werden lässt. Von vielen Seiten wurde dieser Wunsch immer wieder an uns herangetragen. Wir gehen nun diesen Schritt und machen aus Besuchern Teilnehmer und Fans. Jörn Lederer, Commercial Director im Ostsee Resort Damp

Wie man ab dem 16. März an Karten kommt und welche Ermäßigungen es gibt – auch für für Gruppen – erfährt man auf www.vikingmania.de. Gäste, die auch über Nacht bleiben und zum Beispiel im Themen-Hotel „Ostseehotel Midgard“ übernachten möchten, finden Angebote für einen Aufenthalt (wahlweise mit Wellness, kulinarischen Angeboten, etc.) unter www.ostsee-resort-damp.de

