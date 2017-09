Camps für Wellenreiter : Ein Tag als Schaumschläger - Surfen lernen an der Algarve

vergrößern 1 von 16 Foto: Tobias Schormann 1 von 16































von dpa

erstellt am 07.Sep.2017 | 04:41 Uhr

Die Welle hinter mir kommt fauchend an, mit mächtig Schaum vor dem Mund. Also los, rauf aufs Brett: paddeln, Füße in Position. Platsch! Das hier sieht nicht nach Surfen lernen aus, eher nach Tauchen lernen. Gut, es ist ein Anfängerkurs.

Aber irgendwie hatte ich mir diesen Trip an die Algarve anders vorgestellt: Ich als cooler Surfer, ein Mann und sein Brett, sanft über die Wellen gleitend. Das hier ist eher eine unfreiwillige Slapstick-Einlage. War das am Ende doch keine so gute Idee?

Aber von Anfang an. Ankunft am Amado-Strand am südwestlichen Zipfel Portugals . Hier begrüßt einen die Sonne noch, wenn der Sommer in Deutschland längst vorbei ist. Und Surflehrer Nelson. Die Algarve ist ein Dorado für Surfer, erklärt er. Warum? Perfekte Wellen, dazu 300 Sonnentage im Jahr. Nelson ist ein Bilderbuch-Surfer: braungebrannt, blonde Wuschellocken, durchtrainiert mit Sixpack. Ich dagegen: blass, untrainiert und mit sichtbarem Bauchansatz. Ob wir zusammenpassen?

Hinter dem Surfstand fallen einem die VW-Bullis und Wohnmobile ins Auge, die hier wild campen. Die Männer tragen Hipsterbärte, die Frauen Cowboyboots - so wild und ungezähmt wie die zerklüftete Steilküste fühlen sich auch die Leute hier. Surfen ist eben kein Sport, es ist ein Kult. Wenn man den Surfern hier zusieht, gehen im Kopf gleich die Beach Boys an: Fun, Fun, Fun - genau, darum geht es.

Für Einsteiger geht es aber auch eine Nummer komfortabler, als hier wild zu campen. Im Surfcamp können Urlauber mit Gleichgesinnten übernachten und einen Kurs im Paketpreis buchen, zum Beispiel ein paar Hügel weiter in Ingrina in der Nähe von Sagres.

Eine Lodge mitten im grünen Hinterland, nichts als Natur und Surfer unter sich. Draußen ein Pool zum Entspannen und einige Hängematten zum Abhängen. In einiger Entfernung das Meer, eine Projektionsfläche für die Sehnsüchte aller, die hier das Abenteuer suchen.

Am Abend sitzen alle um den Esstisch und erzählen: von den Wellen des Tages, von den besten Surfspots. Uli kocht Nudeln für alle, das gibt Kraft für den nächsten Tag. Auf den Tischen liegen Magazine, in denen die Helden der Szene auf Riesenwellen surfen.

Die Realität als Einsteiger sieht anders aus: Am nächsten Morgen steht am Amado Strand erstmal Trockenschwimmen an. Surflehrer Nelson lässt die Gruppe zum Aufwärmen Fangen spielen und Hampelmann machen. Dann erklärt er die Grundfigur beim Surfen, einen Dreischritt. Eins - rechten Fuß aufstellen, zwei - linken Fuß aufs Brett, drei - aufstehen und lossurfen. Klingt doch ganz einfach, oder?

Also ab ins Wasser. Ich lerne, was Weißwasser ist: der flache Bereich, weiß vom Schaum der Wellen. Hier sind sie kleiner, weil sie sich schon gebrochen haben. Nelson ruft: Eins, zwei, drei, dann übertönt die Welle ihn, und ich werde unfreiwillig zum Schaumschläger im Weißwasser. Einigen anderen aus dem Kurs geht es auch so. Nur die Kinder sausen an mir vorbei und stehen dabei sicher auf dem Board. Frechheit! Für mich geht dagegen die Salzwasser-Verkostung weiter.

Dieser Kurs ist eine Lektion in Demut. Und im Auf-sich-allein-gestellt-sein. Da ist nichts außer der Welle, deinem Brett und dir. Existenzialismus pur. Und die Hölle, das sind die anderen. Die einem vom Strand aus zuschauen.

Eine große Welle rollt heran, öffnet ihr Maul und verschlingt mich. Happs. Im Bauch der Welle unter Wasser ist es ganz still. Hat was von Jonas und der Wal. Jetzt hilft nur noch beten.

In Gedanken sehe ich mich schon als untergegangenen Schiffbrüchigen auf dem Meeresgrund treiben. Ich stelle mir vor, wie ein Fisch elegant vorbeigleitet. «Was machst du denn hier?» - «Ich wollte surfen lernen.» - «Typisch, diese Touristen!», sagt der Fisch und schwimmt weiter. Dann ist der Spuk zum Glück vorbei, die Welle spuckt mich wieder aus, und ich japse nach Luft.

Also kurze Pause, so wird das nichts. Ich will zu schnell zu viel. Surfen lernen heißt Geduld lernen. Nicht das Brett beherrschen wollen, sondern sich einfach von der Welle treiben lassen.

Da kommt eine gute Welle. Also los: paddeln, rechter Fuß, linker Fuß - platsch! Geht das schon wieder los? Nein, diesmal nicht. Nach gefühlt 50 Versuchen endlich: anpaddeln, rechter Fuß, linker Fuß, und dann passiert es: Die Welle trägt mich zum Strand hin. Gleiten, schweben.

Hinterher geht es zur Imbissbude über der Bucht, wo die Surfer mit einem Bier in der Hand in den Sonnenuntergang schauen. Mein Tag als Schaumschläger läuft noch einmal vor meinen Augen ab: Eine kleine Weißwasserwelle lang durfte ich auf der großen Surfwelle mitreiten. Ein Erlebnis war es allemal. Ein kleiner Schritt für echte Surfer wie Nelson, ein großer Schritt für einen Möchtegern-Surfer wie mich.

Visit Algarve

Visit Portugal

Liste mit Surfcamps von Wellenreiten.de

Surfcamps an der Algarve - Puresurfcamps: Camps bei Sagres in Ingrina (März bis Oktober) und Raposeira (ganzjährig), Zimmer für 2 bis 6 Personen, außerdem kleine Holzkabinen. Preise beginnen bei 299 Euro für eine Woche in der Kabine mit 2-Tage-Kurs inklusive Frühstück. - Algarve Adventure: Camp in Arrifana an der Westküste, nur 850 Meter vom Strand. Ganzjährig buchbar, Zimmer für 2 bis 4 Personen, 7 Nächte mit 5-Tage-Kurs ab 359 Euro. - Wave Culture: Lodge in Burgau an der Südküste, Zimmer für 2 bis 4 Personen am Meer, 7 Nächte im Vierbettzimmer ab 230 Euro in der Nebensaison, 3 Tage Surfkurs ab 150 Euro. - Amado Surfcamp: Camp in Carrapateira nördlich vom Amado-Strand (März bis Oktober). Zelte, Bungalows und ein Holzhaus für bis zu 5 Personen. Außerdem ein Surfhaus in Sagres (ganzjährig). 6 Tage mit täglichem Kurs und Frühstück ab 255 Euro. - Mission to Surf: Villa bei Arrifana (Mitte April bis Ende Oktober) mit Doppel- und Mehrbettzimmern. Eine Woche mit 5 Tagen Unterricht ab 370 Euro, im Zelt ab 300 Euro. Info-Kasten: Algarve Anreise: Von mehreren deutschen Flughäfen gibt es Direktverbindungen nach Faro. Neben der portugiesischen TAP und Lufthansa haben auch einige Billigflieger das Ziel im Programm. Reisezeit: Im Hochsommer erreichen die Temperaturen mehr als 30 Grad. Daher sind die Monate März bis Juni und September bis Oktober für Sporturlauber gut geeignet. Auch im Oktober kann man noch baden. Informationen: Portugiesisches Fremdenverkehrsamt, Zimmerstraße 56, 10117 Berlin, Tel.: 030/25 410 671, E-Mail: info.germany@turismodeportugal.pt. Algarve Tourism Bureau, Avenida 5 de Outubro, 18, P-8000-076 Faro Tel.: 00351/289/800 466, E-Mail: ata@atalgarve.pt.