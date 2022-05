Anzeige: Logierhaus Jonna : Ein aufwändiges Bauprojekt mit viel Sinn fürs Detail

Das neu erbaute Logierhaus Jonna in der Bismarckstraße 4 in Westerland ist eine zeitgemäße Reminiszenz an die stolzen Zeiten des Bäderstils.

24. Mai 2022, 00:01 Uhr

Westerland | Der Name erinnert an die stolzen Zeiten der stilvollen Bäderarchitektur: In der Bismarckstraße 4 hat das neu erbaute Logierhaus Jonna seine Pforten geöffnet. Für die Familie Emde, Inhaber der gleichnamigen Baufirma im nordrhein-westfälischen Arnsberg-Neheim, war es das erste Projekt auf Sylt, dem man sich mit besonderer Hingabe widmete.

Frank Emde, in vierter Generation in dem Familienbetrieb tätig, berichtet:

Oft verbrachten wir als Familie den Urlaub auf Sylt. Und schon länger haben mein Bruder und ich mit einem interessanten Projekt auf der Insel geliebäugelt. Frank Emde, Bauherr des Logierhauses Jonna

In der Bismarckstraße 4 wurde man schließlich fündig: Im Oktober 2020 wurde mit dem Abriss des betagten Wohn- und Geschäftshauses begonnen. Das Einrichtungshaus Flintermann, das dort 48 Jahre lang präsent war, zog bis zur Fertigstellung des Neubaus in die Bomhoffstraße um.

Binnen eineinhalb Jahren Bauzeit entstand sodann das drei Stockwerke und ein Staffelgeschoss hohe Logierhaus Jonna, dessen Optik eine Symbiose aus Bäder- und moderner Architektur bildet.

Während das Einrichtungshaus Flintermann wieder im Frontbereich auf über 200 Quadratmetern Verkaufsfläche zu finden ist, beherbergt das Gebäude zudem auf rund 1500 Quadratmetern Wohnfläche zwölf Ferien-, drei Dauer- und zwei Zweitwohnungen.

Während Frank Emde für die kaufmännischen Belange zuständig ist, bewies sein Bruder Steffen Emde bei der Bauplanung Blick fürs Detail: Ob Stuck-Elemente unter den Balkonen, filigrane Tür-Optiken, schmiedeeiserne Treppengeländer oder aparte Fliesen – dass das Projekt kein Bau von der Stange ist, war den Eigentümern wichtig. Und dieser Anspruch hatte seinen Preis: Rund 15 Millionen Euro wurden in das Logierhaus Jonna investiert.

Urlaub mit allem Komfort in zwölf Ferienwohnungen

Die Gäste erwartet in den zwölf Ferienwohnungen, die durch zwei Eingänge erreichbar sind, Urlaub mit allem Komfort. Die 56 bis 102 Quadratmeter großen Feriendomizile verfügen unter anderem über Loggien oder Balkone, offene Küchen, Boxspringbetten und Fußbodenheizungen.

Für die stilvollen Einrichtungen zeichneten die Sylter Einrichtungshäuser Flintermann und Homestories verantwortlich. Stefanie Flintermann legte auf die Auswahl und Zusammenstellung des Interieurs ebenso großen Wert wie Ramona und Ava Dreessen von Homestories:

Jede Wohnung besitzt ihren besonderen Charme und unterschiedet sich von den anderen durch Farbakzente und Stilelemente. Durchgängig ist dabei der elegant-urbane Stil. Ramona und Ava Dreessen, Homestories Sylt

Alle Wohnungen befinden sich auf jeweils einer Ebene in Südausrichtung. In dem Haus mit seinen zwei Personenaufzügen befindet sich eine Sauna, zudem können die Gäste im nahe gelegenen "I love Sylt Hotel Terminus" nach Verfügbarkeit und Anmeldung das Frühstück genießen und auch das dortige Schwimmbad nutzen.

Zu jeder Wohnung gehört außerdem ein Stellplatz in der Tiefgarage, wo sich auch Ladestationen für E-Autos und E-Bikes finden. Ein weiteres Plus für die Hausgäste: Die Innenstadt liegt nur wenige Schritte entfernt, und der Weg zum Strand ist etwa 200 Meter kurz.

Für die Vermietung der zwölf Ferienwohnungen wählte Familie Emde das renommierte Unternehmen König Appartement aus. „Auch wir haben unsere Sylt-Urlaube dort immer gebucht“, berichtet Frank Emde.

Bleibt abschließend nur noch die Namensfindung für das Logierhaus zu klären. Frank Emde schmunzelt. „Meine Nichte heißt Johanna. Wir haben diesen Namen entsprechend der skandinavischen Kurzform Jonna gewählt und fanden ihn sehr passend.“