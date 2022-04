Notfall : Drei Taucher vor Malaysia vermisst

Großangelegte Suche: Eine Tauchlehrerin aus Norwegen ist inzwischen gefunden worden, drei weitere Taucher sind vermisst.

Im Süden von Malaysia werden drei Touristen aus Europa nach einem Tauchausflug vermisst. Eine 35-jährige norwegische Tauchlehrerin, die zunächst ebenfalls vermisst wurde, sei mittlerweile in guter Verfassung gefunden worden, berichtete die malaysische Zeitung „The Star“ am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden. Die vier Europäer waren am Mittwoch...

