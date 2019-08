Anzeige: Ostsee Resort Damp : Die Wikinger erobern am 24. und 25. August den Norden: 5. Wikinger-Spektakel in Damp

Namensweihe, Hexenbad und ein brennender Showdown: Am 24. und 25. August erobern die Wikinger erobern das Ostsee Resort Damp - und alle wollen dabei sein! Ein buntes Programm für die ganze Familie. Die Highlights im Überblick.

20. August 2019, 00:00 Uhr

DAMP | Die Fusion aus Mittelalter und Wikingern live erleben: Bei der Eroberung des Ostsee Resort Damp handelt es sich nicht um eine feindliche Übernahme, sondern um das beliebte Wikingerspektakel. Und da gilt die Devise: Die Wikinger kommen in Freundschaft. Natürlich haben die Männer und Frauen aus dem Norden eine Menge an verschiedenen Programmpunkten und Unterhaltung im Gepäck. Insgesamt sorgen 200 Akteure und vier Lager für Spannung und Action direkt am Strand und an der Promenade. Das Besondere: Hier ist man mittendrin statt nur dabei.

Noch nie war es unseren Zuschauern so sehr möglich, selbst Teil der Geschichte zu sein. Wir wollen die Besucher mehr einbinden. Sie sollen ein Teil des Ganzen sein und das Spektakel im wahrsten Sinne ‚erleben‘. Sven-Arne Kornath, Veranstaltungsleiter des Ostsee Resort

Am 24. und 25. August 2019 tauchen große und kleine Wikingerfans in die faszinierende Welt der Nordmänner ein. Im Mittelpunkt steht dabei das Wikingerdorf mit jeder Menge „Hau-drauf-Action“, zum Beispiel spektakuläre Schaukämpfe, Speer- und Axtwerfen, Wikingermutproben, Waffenkunde, Feuershows und Gauklerei.

Aber auch die Feinheiten kommen natürlich nicht zu kurz. Zahlreiche Handwerker und Händler sowie mehrere Dutzend Wikinger nehmen große und kleine Besucher auf eine Zeitreise in die Vergangenheit mit und zeigen die Kunst des Schmiedens, Drechselns und der Lederkettenherstellung. Mitmachen ist hierbei ausdrücklich erwünscht.

Am Abend drehen die Wikinger dann noch einmal richtig auf und entern die Strandbühne. Partylaune garantiert!

Ostsee Resort Damp

Das „wilde“ Programm verspricht ein unvergessliches Wochenende mit Staunen, Ausprobieren und Mitmachen. Kurz gesagt: Ein Erlebnis für die ganze Familie. Und noch eine nicht ganz unwichtige Kleinigkeit zum Schluss, der Eintritt ist frei.

Programm Samstag, 10:00 Uhr – 21:00 Uhr: 10:00 Uhr – 10:30 Uhr Eröffnung und Nik der Gaukler 10:30 Uhr – 11:15 Uhr Poeta Magica 11:00 Uhr – 11:30 Uhr Fabulo der Gaukler 11:30 Uhr – 12:00 Uhr Hexenbad 12:00 Uhr – 12:30 Uhr Böttcher Sascha der Zauberer 13:00 Uhr – 13:30 Uhr Fabulo der Gaukler 13:30 Uhr – 14:15 Uhr Poeta Magica 13:30 Uhr – 14:00 Uhr Hexenbad 14:00 Uhr – 14:30 Uhr Böttcher Sascha der Zauberer 14:45 Uhr – 15:15 Uhr Nik der Gaukler 15:00 Uhr – 16:30 Uhr Kinderzirkus 15:30 Uhr – 16:00 Uhr Fabulo der Gaukler 16:00 Uhr – 16:30 Uhr Hexenbad 16:30 Uhr – 17:00 Uhr Böttcher Sascha der Zauberer 17:00 Uhr – 18:00 Uhr Poeta Magica 17:00 Uhr – 18:30 Uhr Stelzenlauf 18:00 Uhr – 19:00 Uhr Bühnenstück mit Musicaleinlagen 20:00 Uhr – 20:15 Uhr kleine Feuershow 20:15 Uhr – 22:00 Uhr Party mit der Band Hakkebeyl - Torfrockmusik 22:00 Uhr – 22:30 Uhr große Feuershow Sonntag Markttag, 11:00 Uhr – 18:00 Uhr: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr Eröffnung und Nik der Gaukler 11:00 Uhr – 11:45 Uhr Poeta Magica 11:45 Uhr – 12:15 Uhr Hexenbad 11:00 Uhr – 12:00 Uhr Kinderzirkus / Animation 11:00 Uhr – 11:30 Uhr Fabulo der Gaukler 12:00 Uhr – 12:30 Uhr Böttcher Sascha der Zauberer 12:30 Uhr – 13:00 Uhr Hexenbad 13:15 Uhr – 13:45 Uhr Fabulo der Gaukler 13:30 Uhr – 14:15 Uhr Poeta Magica 14:00 Uhr – 14:30 Uhr Böttcher Sascha der Zauberer 14:45 Uhr -15:15 Uhr Nik der Gaukler 15:15 Uhr – 15:45 Uhr Hexenbad 15:00 Uhr – 16:30 Uhr Kinderzirkus / Animation 15:30 Uhr – 16:00 Uhr Fabulo der Gaukler 16:00 Uhr – 18:00 Uhr Stelzenlauf 16:30 Uhr – 17:00 Uhr Böttcher Sascha der Zauberer 17:00 Uhr – 18:00 Uhr Poeta Magica – Marktende 18:00 Uhr – 19:00 Uhr Bühnenstück mit Musicaleinlagen 19:00 Uhr – 19:15 Uhr Kleine Feuershow 20:00 Uhr – 22:00 Uhr Zack Zillis Bühnenshow Zeitunabhängige Attraktionen und Animationen: • Drechsler • Wikingerschmied • Ponyreiten • Vorgeführtes Holzbearbeiten • Feuerspucken für Kinder • Filzen • Lederarbeiten mit und für Kinder • Zinngießen • Geschichtenerzähler • Korbflechten • Kinder-Knappenausbildung • mittelalterlicher Tanzworkshop • Wikingerspiele für Kinder • Schmuck basteln • Kinderschminken • Kinderschildwall • Weiberschildwall • Männerschildwall … die trauen sich wahrscheinlich nicht ! • Als Besonderheit wird am Sonntag eine Namensweihe nach alten Sitten und Gebräuchen am Strand durchgeführt. Hierzu stellt sich die Sippe im Kreis auf und die Besucher können dieser feinsinnigen Verrichtung beiwohnen

Weitere Informationen unter: ostsee-resort-damp.de/veranstaltungen