Trotz Pandemie : Die Bundesgartenschau in Erfurt hat eröffnet

Es ist die Großveranstaltung, auf die viele Menschen seit Jahren hinfiebern. Bis vor Kurzem war noch unklar, ob die Bundesgartenschau überhaupt öffnen wird. Nun ist es entschieden: Ab heute empfängt die Blumenschau in Erfurt angemeldete Besucher.

Erfurt | Als erste Bundesgartenschau während einer weltweiten Pandemie hat die große Blumenschau in Erfurt ihre Tore für Besucher geöffnet. Mit Tüten voller Pflanzen sind die ersten Gäste am Freitagmorgen auf dem Egapark in Empfang genommen worden. Doch eine Buga wie diese hat es noch nie gegeben - das Coronavirus drückt ihr seinen Stempel auf. Was bedeutet...

