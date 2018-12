Rechtzeitig informieren : Der Flughafen in Istanbul zieht um

Flugreisende, die in den kommenden Wochen von Istanbul aus starten möchten, sollten sich rechtzeitig erkundigen, wo die Airline ihre Gäste an Bord gehen lässt. Grund: Der Flughafen wird verlegt.

12. Dezember 2018, 10:12 Uhr

In Istanbul steht Ende Dezember ein riesiger Flughafen-Umzug an: Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines verlegt ihre Flotte vom Atatürk-Airport an den neuen Flughafen Istanbul im Norden der Stadt.

Vom 31. Dezember an sollen alle Turkish-Airlines-Flüge, die auf der europäischen Seite der Stadt abheben, von diesem neuen Flughafen aus starten. Der Flughafen Sabiha Gökcen auf der asiatischen Seite bleibt weiterhin in Betrieb. Was sollten Türkei-Urlauber und Istanbul-Umsteiger zu dem Thema wissen?

Wann wird der Atatürk-Flughafen geschlossen?

Der Atatürk-Flughafen soll nach Angaben der Betreibergesellschaft TAV am 1. Januar 2019 geschlossen werden. Turkish Airlines hat den Umzug der Flotte für Ende Dezember angekündigt. Vom 31. Dezember um 2.00 Ortszeit an sollen alle Flüge der Airline, die von der europäischen Seite der Stadt abheben, vom neuen Flughafen Istanbul aus starten. Die Tickets sollen entsprechend umgestellt werden. Allerdings ließ sich auf der Turkish-Airlines-Website bei der Buchung von Flügen im Januar zuletzt noch der Istanbuler Atatürk-Airport auswählen. Wo die Flüge während der 45 Stunden des Umzugs abheben, ist noch unklar.

Andere türkische Fluggesellschaften wie Onur Air und Atlas Jet halten sich mit Informationen zurück. Die Lufthansa teilt mit, man nehme den Betrieb am neuen Flughafen Istanbul auf, sobald der offizielle Umzug abgeschlossen sei. Passagiere sollten also die Fluggesellschaften um den Jahreswechsel herum noch einmal um Auskunft bitten.

Wie viel Zeit sollte ich künftig einplanen?

Die Firma IGA, die den neuen Flughafen betreibt, rechnet mit einem reibungslosen Ablauf von Anfang an. Eine frühere Anreise zum Flughafen als vor den üblicherweise empfohlenen zwei Stunden vor dem Abflug ist nach Angaben einer Sprecherin nicht nötig. Auch Turkish Airlines rechnet mit einer normalen Abfertigung. Reisende würde bei Änderungen im Ablauf per E-Mail informiert.

Wie kommt man vom Flughafen Istanbul in die Innenstadt?

Der Flughafenbus Havaist fährt in die Innenstadt und hält in den zentralen Vierteln Besiktas und Taksim. Havaist rechnet mit einer Fahrzeit von etwa eineinhalb Stunden, Stau und Verkehrsbehinderungen eingerechnet. Allerdings sollten Reisende in der Hauptverkehrszeit einen zusätzlichen Puffer einrechnen. Alternativ bietet sich ein Taxi an. Der neue Flughafen liegt rund 49 Kilometer vom zentralen Taksim-Platz entfernt und damit ein gutes Stück außerhalb. Reisende müssen für die Strecke zurzeit mit Taxikosten von etwa 130 Türkische Lira (rund 21 Euro) rechnen. Eine U-Bahn-Verbindung zum neuen Flughafen ist geplant, nach derzeitigem Stand aber erst 2020 fertig.