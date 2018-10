Wassertemperaturen : Das Mittelmeer ist noch warm genug zum Baden

Der Sommer ist bei uns langsam zu Ende. Im Mittelmeerraum sind die Temperaturen aber noch angenehm und selbst das Baden macht noch Spaß. In Antalya und auf Zypern ist das Wasser sogar noch bis zu 27 Grad warm.

von dpa

10. Oktober 2018, 11:33 Uhr

Am Mittelmeer geht der Sommer weiter - zumindest für Badeurlauber: Die Wassertemperaturen in vielen Ferienregionen sind immer noch angenehm. Auf Mallorca hat das Meer 24 Grad, in der Ägäis sind es noch zwischen 20 und 23 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

In Antalya und auf Zypern kommt das Wasser sogar auf 27 Grad. Die Kanarischen Inseln - beliebtes Reiseziel im Sommer wie Winter - liegen derzeit bei 23 bis 24 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 15-19 Algarve-Küste 22-24 Azoren 23 Kanarische Inseln 23-24 Französische Mittelmeerküste 19-22 Östliches Mittelmeer 24-28 Westliches Mittelmeer 20-24 Adria 19-22 Schwarzes Meer 17-22 Madeira 23 Ägäis 20-23 Zypern 27 Antalya 27 Korfu 23 Tunis 25 Mallorca 24 Valencia 24 Biarritz 17 Rimini 20 Las Palmas 24