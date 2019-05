Für diejenigen, die Trubel suchen, gerne unter vielen Menschen sind und für die Hektik die reinste Erholung bedeutet, ist das Ostsee Resort Damp definitiv der falsche Ort. Denn hier finden sich Erholung und Kulinarik.

von Levin Lange

02. Mai 2019, 06:27 Uhr

DAMP | In den Monaten Mai und Juni finden alle, die Ruhe und Entspannung suchen, hier im idyllisch gelegenen Ostsee Resort Damp die perfekte Anlaufstelle. Wenn der Sommer dabei auch nur annähernd so wird wie im letzten Jahr, wird der Urlaub durch bestes Wetter abgerundet.

Was die Besucher neben dem (hoffentlich) gutem Wetter und Erholung erwartet? Alles, was einen perfekten Urlaub ausmacht. Für die Wellness-Suchenden gibt es ein vielfältiges Angebot, das von Massagen über Beauty-Anwendungen bis hin zu sieben Saunen reicht. Das Mare Mara ist die 4.000 m² große Wellness-Oase mit Meerwasserschwimmbad, aus der jeder tiefenentspannt herauskommt.

Ein ORD für Action-Liebhaber

Wer es lieber aktiv mag, der ist im „Funhalla“ richtig. Ob Kletterwand, Bogenschießen, Indoor-Skatebahn und Skatepark, Tennis, Squash, Badminton, Beach-Halle oder Kids Club, hier gibt es alles, nur keine Langeweile. Und jetzt auch ganz neu: Arrowtag. Hinter diesem Begriff verbirgt sich der strategische Teamspaß mit Pfeil und Bogen. Eine Mischung aus Paintball, Völkerball und viel Action. Suchtpotenzial inklusive.

Das Entdeckerbad lockt alle Wasserratten mit doppeltem Rutschvergnügen. Eine knapp 100 Meter lange Reifenrutsche und eine 66 Meter lange Speedrutsche mit LED-Effekten und Zeitmessung. Wer sich nach den nervenaufreibenden Rutschpartien erholen möchte, sollte einen Abstecher in das erste Bikini und Badehosen Schwitzhüttendorf Deutschlands machen. Ein Vergnügen für Jung und Alt. Dazu kommt ein Innen- und Außenbecken mit einem traumhaften Blick auf die Ostsee.

Kulinarische Neuheit: das Restaurant „Isfjord“

Das à la carte Restaurant Isfjord feierte am 14. April 2019 nicht nur seine Neueröffnung, sondern auch seine neue Ausrichtung. Moderner, individueller, mit dem Fokus auf regionale Gerichte und auf vegetarische und vegane Spezialitäten. Um nicht nur regional zu sagen, sondern es auch so zu meinen, setzte sich das Isfjord-Team mit Anbietern aus dem Umland zusammen und entwickelte gemeinsam spezielle Produkte exklusiv für das Ostsee Resort in Damp.

Das Motto über allen Gerichten lautet „glasklar“. Der Gast weiß genau, was in seinem Gericht enthalten ist. Fleisch und Fisch gibt es nicht en Masse, sondern je nach Lieferung. Anders ausgedrückt: Wenn der letzte Fisch verkauft ist, gibt es erst wieder neuen, wenn der Fischer mit seinem Kutter anlegt. Tagsüber kann sich der Gast sein persönliches Stück aus der Auslage aussuchen und es wird frisch und individuell für ihn zubereitet.

Ostsee Resort Damp

Spaß für die ganze Familie: Wikingergolf

Bereits auf den ersten Blick wird klar: Hier wurde mit viel Liebe zum Detail geplant und gebaut. Auf jeder der 18 Bahnen beim Wikingergolf tauchen Utensilien aus der Welt der Wikinger auf. Gespielt wird auf Kunstrasen über kleine Bäche, durch Häuser und Brunnen hindurch. Jede Bahn ist einzigartig und immer eine neue Herausforderung. Kurz gesagt: ein Riesenspaß, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Aber genug der vielen Worte: Wer viel Urlaub mit viel Ruhe, aber auch Abwechslung sucht, der bucht am besten jetzt noch für den Mai oder Juni auf www.ostsee-resort-damp.de seinen Urlaub im Ostsee Resort Damp.

