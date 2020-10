Anzeige mit Gewinnspiel : TV-Kommissar und Maler Bruno F. Apitz kommt zum sh:z DamplandTALK

Bruno F. Apitz lebt Kultur in verschiedenen Rollen – als Kommissar, Schauspieler und Maler. Am 15. Oktober um 19 Uhr ist er zu Gast beim sh:z DamplandTALK im Ostsee Resort Damp.

08. Oktober 2020, 00:01 Uhr

Ostsee Resort Damp | „Das Leben hat keine Generalprobe!“ lautet das Motto von Schauspieler und Maler Bruno F. Apitz. Was das bedeutet? Von Anfang an zählt der erste Versuch. Bei allem, was man tut, sollte man von Beginn an Vollgas geben. Ganz in diesem Sinne lässt Apitz es sich auch nicht nehmen, am 15. Oktober Stargast beim sh:z DamplandTALK im Ostsee Resort Damp zu sein und von Moderator York Lange und kleinem Publikum empfangen zu werden.

Eindrucksvoller Hüne und sensibler Geist

In der Sedcard von Bruno F. Apitz wird er als schwer, kraftvoll und präsent beschrieben, er ist außerdem knapp 1.90 Meter groß. Und dennoch ist er nicht nur eindrucksvoller Hüne, sondern auch sensibler Geist – denn neben seiner wohl bekanntesten Rolle im ZDF als TV-Hauptkommissar Hans Moor aus der Krimi-Serie „Notruf Hafenkante“ ist er auch seit vielen Jahren Maler. Diese beiden Berufe zu verbinden, ist für ihn nicht abwegig. Bei beiden Dingen muss er Menschen genau beobachten, wenn nicht vielmehr studieren. Das Beobachtete wird dann nachgezeichnet, entweder in Form eines Bildes oder eben einer Rolle. Beim Dreh zeichnet er deshalb auch gern mal seine Kollegen.

Schauspiel studierte Bruno F. Apitz an der Theaterhochschule „Hans Otto“ in Leipzig und schloss dieses mit Diplom ab. Daraufhin folgten Theaterengagements, unter anderem am Neuen Theater Halle, Staatsschauspiel Schwerin und Schauspiel Leipzig. Seit 2002 arbeitet Bruno F. Apitz als freier Schauspieler und Sprecher vorrangig für Film- und Fernsehproduktionen.

Bis zum Jahr 2021 soll er noch als Kommissar über den Bildschirm flackern, denn erst Anfang des Jahres 2020 verkündete er öffentlich, zukünftig bei der bekannten Serie auszusteigen. Nach zehn Jahren fiel der Abschied nicht leicht, doch stattdessen will er sich nun vermehrt der Malerei widmen, Zeit für seine Frau einplanen oder auch schauspielerisch neuverwirklichen: Anstatt des Polizisten, der für Recht und Ordnung sorgt, will er in einer anderen Serie den Bösewicht spielen.

Aktuell Malerei-Ausstellung in Hamburg

Seine Leidenschaft zur Malerei und Kunst setzt er erfolgreich in Form von unterschiedlichen Ausstellungen in Szene. Aktuell ist von ihm in der „Galerie Hamburg“ eine Einzelausstellung mit dem Titel „Daniel und die Kunst“ zu sehen. Ein Großteil seiner Bilder zeigt Porträts von Menschen oder auch Tieren.

Die Liste der bisher stattgefundenen Einzel-, Sonder- oder auch Gruppenausstellungen ist lang. Wie er das neben der Schauspielerei schafft, erklärt er ganz einfach: „Ich male, wenn ich die Lust dazu habe. Und die habe ich eigentlich immer.“ In der bunten und inspirierenden Metropole Berlin hat er seinen Lebensmittelpunkt und sein Atelier. Seit 2010 ist Hamburg seine zweite künstlerische Heimat.

