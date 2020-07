Anzeige : Tickets gewinnen: Schauspieler Marek Erhardt und Tochter Marla beim sh:z DamplandTALK

Der TV-Kommissar (SOKO Hamburg) und seine Tochter, die Jung-Schauspielerin Marla Erhardt, sind am 30. Juli zu Gast im Ostsee Resort Damp.

von Julia Gohde

22. Juli 2020, 00:00 Uhr

Ostsee Resort Damp | Seit 2018 ist er in der Rolle des Kriminalhauptkommissars Oskar Schütz in der ZDF-Fernsehsendung SOKO Hamburg zu sehen, am Donnerstag, den 30. Juli, sogar live, und zwar an der Ostsee: Dann ist der Schauspieler Marek Erhardt zu Gast beim sh:z DamplandTALK. Moderator York Lange empfängt den Hamburger um 19 Uhr auf der Terrasse der Bar Hammaburg im Ostsee Resort Damp. Auch mit dabei: Marla Erhardt, seine älteste Tochter, die als Jung-Schauspielerin in der Branche Fuß fasst. Wir verlosen zehn mal zwei Tickets für den Startalk unter freiem Himmel.

Mit Tochter und Hund am Drehset

Schon seit 30 Jahren ist Marek Erhardt im Schauspiel-Geschäft dabei. Zahlreiche Gastauftritte im Großstadtrevier, dem Traumschiff und die Hauptrolle in der Serie Da kommt Kalle (2007 bis 2011), in der er gemeinsam mit einem kleinen Parson Russell Terrier ermittelte, machten ihn einem breiten Publikum bekannt. Auch heute sieht man den Enkel von Heinz Erhardt häufig mit Hund am Set – nicht mit Kalle, sondern mit Fiete, der zum Privatmenschen Marek Erhardt gehört. Oder besser gesagt: zur Familie. Denn Marek Erhardt ist und bleibt ein Familienmensch. Der zweifache Vater lebt zwar seit einigen Monaten von seiner Ehefrau Maren getrennt, doch einen Rosenkrieg gibt es nicht. Ebenfalls bei vielen Drehtagen dabei: die gemeinsame Tochter Marla. In SOKO Hamburg spielt sie Erhardts Serientochter. Auch sie wird am 30. Juli in Damp als Interviewgast vor Ort sein.

Wer den Charakter-Schauspieler und bekennenden HSV-Fan Marek Erhardt sowie Tochter Marla einmal live anstatt im Fernsehen erleben möchte, kann mit etwas Glück am 30. Juli beim sh:z DamplandTALK dabei sein. Wir suchen zehn Glückspilze plus Begleitung.

Sehenswert: Alle Folgen des sh:z DamplandTALKs in der kostenlosen DampandTALK-Mediathek (ohne sh:z plus), unter anderem mit Fynn Kliemann, Cornelia Poletto, Sabine Kaack, Santiano, Stefan Gwildis, Matze Knop und Nova Meierhenrich.