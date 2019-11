Anzeige: Gewinnspiel : Steife Seemannsbrise an der Ostsee: Santiano beim sh:z DamplandTALK – Jetzt Tickets gewinnen!

Es wird nordisch rau in der Hammaburg Bar am 14.11.: Die Seemänner von Santiano legen im Ostsee Ressort Damp an und begeben sich mit Moderator York Lange und 20 sh:z-Lesern auf ein gemeinsames Abenteuer.

von Karen Bartel

04. November 2019, 13:27 Uhr

Damp | Mit ihren Liedern von der rauen See, aber vor allem von Freundschaft und Zusammenhalt begeistern sie ganz Deutschland. Die schleswig-holsteinische Band Santiano hat bereits auf der Berliner Waldbühne sowie auf dem Wacken Open Air gespielt und war schon Vorband von Helene Fischer. Ihr diesjähriges MTV Unplugged Konzert zeigt, wie vielfältig und populär die Band ist: Aufgezeichnet wurde der Auftritt in der Lübecker Kulturwerft Gollan und die Jungs aus dem Norden wurden unter anderem musikalisch unterstützt von Wincent Weiss, Alligatoah und Angelo Kelly.

Santiano spinnen in ihren Liedern kein Seemannsgarn, sondern erzählen mitreißend von dem Leben als Seemann und schaffen es, durch die Kombination verschiedener Genres wie Folk, Rock, Pop und Schlager Menschen verschiedenster Altersgruppen und Musikgeschmäcker zu begeistern und zu vereinen. Seit 2011 singen und spielen Andreas Fahnert, Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen, Axel Stosberg, Björn Both und Peter David „Pete“ Sage zusammen. Zu ihrem Instrumentenrepertoire, das ihren einzigartigen Klang ausmacht, gehören neben Gitarre, Bass und Schlagzeug auch typischerweise Akkordeon, Geige, Mundharmonika, Tin Whistle oder gar Bouzouki, eine Langhalslaute, dazu.

Gewinnspiel: 10 x 2 Tickets für den sh:z DamplandTALK gewinnen

2020 touren sie mit ihrem MTV Unplugged Konzert weiter durch ganz Deutschland. Doch vorher machen sie noch einen kurzen Abstecher zurück ins Herzen Schleswig-Holsteins, ihre Heimat: Am 14. November sind die Musiker zu Gast in der Hammaburg Bar im Ostsee Ressort Damp und schnacken mit Moderator DamplandTALK-Moderator York Lange. Wie gewohnt müssen sich die Gäste auch wieder einer spannenden Challenge stellen. Wer von der fünfköpfigen Band im Ostsee Resort Damp mit dabei sein wird, wird noch nicht verraten.

Wer Santiano einmal statt in einer großen Arena ganz nah und in einem kleinen exklusiven Kreis live erleben möchte, sollte sich den 14. November im Kalender freihalten. Zehn sh:z-Leser haben die Chance auf jeweils zwei Karten für den DamplandTALK im Ostsee Ressort Damp. Um in den Lostopf zu kommen, muss dazu einfach nur das untenstehende Gewinnspiel-Formular ausfüllen.